Ложная информация об инциденте в Йонаве заинтересовала Германию и Пентагон

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 19 февраля 2017 г. 13:22
О ложных новостях в эти дне говорит не только президент США Дональд Трамп, но и главы Германии и Пентагона, пишет lrt.lt
© Reuters / Scanpix

Беспокойство у НАТО вызвала информация о том, что в Литве поступило ложное сообщение о том, что якобы немецкие военные в Йонаве изнасиловали несовершеннолетнюю девушку. Председатель комитета армий стран НАТО заявил, что в этом виновата Россия, а министр обороны Литвы упоминал и другие возможные версии.

Генерал Петр Павел сказал агентству Reuters заявил, что цель этой лжи - нанести удар по размещаемым в странах Балтии и Польше батальонам. он прибавил, что пропаганда будет усиливаться, но НАТО будет вести себя прозрачно и последовательно.

Несуществующая активистка из Йонавы прислала информацию о якобы изнасилованной девушки около Руклы спикеру парламента Литвы и другим политикам по электронной почте, однако распространение этой информации быстро было остановлено.

Ангела Меркель сказала, что хочет обсудить распространение лжи с Россией, но вызвала сомнения в связи с тем, что этот поток иссякнет до сентября, когда состоятся выборы.

Секретарь по обороне США в своей речи в Мюнхене хвалил немецких военных за этичность.

"Я уважаю, должен отметить лидерство Германии в Европе, и этичное поведение ее профессиональных военных на поле боя", – сказал Джеймс Норман Мэттис.

"Если иметь в виду, что об определенных вещах в последнее время много говорим, часто используется термин "ложные новости", жители Германии сами поймут, а мы с этим будем разбираться рационально. Но мы должны решительно восстать против любой дезинформации, такой как та, с которой в последнее время столкнулась Литва", – сказала Меркель.

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