Лорета Граужинене передумала: в политику возвращаться не будет

"Хочу поблагодарить всех, кто на прошлой неделе так активно принял участие в оценке теста на общественную толерантность. Публичная информация будет полезна для дальнейших исследований. Могу успокоить всех, что Лорета Граужинене больше не будет участвовать в политике и не примет участие в выборах в Сейм ЛР в Аникщяйско-Паневежском округе. Желаю кандидатам толерантной предвыборной борьбы", - написала политик в социальной сети Facebook.

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Л.Граужинене регистрировалась в качестве независимого кандидата, ранее она вышла из рядов Партии труда.

Ранее же она утверждала DELFI, что решила участвовать в выборах, поскольку видит недостаток опытных политиков в Литве, однако это вызвало много отрицательной реакции.

В Аникщяйско-Пеневежском округе также свои кандидатуры выдвинули Криступас Кривицкас как представитель Партии центра, кандидат Партии труда Ричардас Саргунас, представитель социал-демократов Ауксе Контримене, представитель Союза крестьян и зеленых Литвы Антанас Баура, консерватор Валентинас Стундис, кандидат Движения либералов Лукас Пакяльтис. А также другие независимые кандидаты Миндаугас Паулюкас, Валентинас Шапалас и Илона Стасюне.

Выборы в этом округе состоятся 23 апреля 2017 года. Выборы проводятся после того, как в результате скандала парламент покинула член СКЗЛ Грета Кильдишене.