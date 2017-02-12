Лорета Граужинене передумала: в политику возвращаться не будет

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 12 февраля 2017 г. 12:30
Лорета Граужинене передумала и приняла решение не участвовать в выборах в Сейм в Аникщяйско-Паневежском округе.
Loreta Graužinienė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Хочу поблагодарить всех, кто на прошлой неделе так активно принял участие в оценке теста на общественную толерантность. Публичная информация будет полезна для дальнейших исследований. Могу успокоить всех, что Лорета Граужинене больше не будет участвовать в политике и не примет участие в выборах в Сейм ЛР в Аникщяйско-Паневежском округе. Желаю кандидатам толерантной предвыборной борьбы", - написала политик в социальной сети Facebook.

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Л.Граужинене регистрировалась в качестве независимого кандидата, ранее она вышла из рядов Партии труда.

Ранее же она утверждала DELFI, что решила участвовать в выборах, поскольку видит недостаток опытных политиков в Литве, однако это вызвало много отрицательной реакции.

В Аникщяйско-Пеневежском округе также свои кандидатуры выдвинули Криступас Кривицкас как представитель Партии центра, кандидат Партии труда Ричардас Саргунас, представитель социал-демократов Ауксе Контримене, представитель Союза крестьян и зеленых Литвы Антанас Баура, консерватор Валентинас Стундис, кандидат Движения либералов Лукас Пакяльтис. А также другие независимые кандидаты Миндаугас Паулюкас, Валентинас Шапалас и Илона Стасюне.

Выборы в этом округе состоятся 23 апреля 2017 года. Выборы проводятся после того, как в результате скандала парламент покинула член СКЗЛ Грета Кильдишене.

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