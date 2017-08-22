Литву с визитом посетит президент Германии

Планируется, что в Вильнюс он прибудет в четверг, посетив накануне Эстонию и Латвию.

Это будет первый официальный визит в Литву избранного в феврале этого года президента Германии.

В рамках визита состоится обсуждение двусторонних отношений, вопросы сотрудничества с ЕС и НАТО. Франк-Вальтер Штайнмайер побывает также в Рукле Йонавского района, где посетит военнослужащих своей страны.

НАТО в этом году дислоцировала свои батальоны в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Альянс утверждает, что их задача - стать противовесом России после её действий в Украине и регионе Балтийского моря. Батальоном в Литве руководит Германия.