Литву с визитом посетит президент Германии

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BNS
вторник, 22 августа 2017 г. 19:00
На этой неделе в Литву с визитом прибудет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщила BNS пресс-служба президента Литвы.
ES užsienio reikalų ministrų susitikimas Bratislavoje
© AP / Scanpix

Планируется, что в Вильнюс он прибудет в четверг, посетив накануне Эстонию и Латвию.

Это будет первый официальный визит в Литву избранного в феврале этого года президента Германии.

В рамках визита состоится обсуждение двусторонних отношений, вопросы сотрудничества с ЕС и НАТО. Франк-Вальтер Штайнмайер побывает также в Рукле Йонавского района, где посетит военнослужащих своей страны.

НАТО в этом году дислоцировала свои батальоны в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Альянс утверждает, что их задача - стать противовесом России после её действий в Украине и регионе Балтийского моря. Батальоном в Литве руководит Германия.

BNS
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