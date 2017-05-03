Литву с визитом посетит король Бельгии

BNS
среда, 3 мая 2017 г. 10:45
В четверг в Литве с визитом будет находиться король Бельгии Филипп, он встретится с литовским президентом Далей Грибаускайте.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Belgijos karalius Filipas
© LRPK / Džoja Gunda Barysaitė

Руководитель Литвы обсудит с бельгийским монархом двухсторонние связи, вопросы безопасности, сотрудничество стран Северной Европы и Балтии со странами Бенилюкса, сообщила президентская пресс-служба.

После встречи в Президентском дворце главы стран посетят Руклу, где базируются бельгийские военные, служащие в батальоне НАТО.

"Президент отмечает, что поскольку Россия все больше демонстрирует непредсказуемость и агрессивное поведение, Литва очень ценит прямую поддержку союзников НАТО и пребывание военных альянса на территории нашего государства", - говорится в сообщении.

Сейчас в Литве дислоцирована рота бельгийских логистов, состоящая приблизительно из ста военных с вооружением и техникой. Эта рота обеспечила слаженное прибытие в Литву германских и голландских военных с тяжелой техникой.

В батальоне НАТО в Литве, формирование которого завершается, также будут служить военные Люксембурга, Норвегии, Франции и Хорватии.

По показателю торговли Бельгия является десятым по величине экономическим партнером Литвы.

BNS
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Литву с визитом посетит король Бельгии

Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Belgijos karalius Filipas
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