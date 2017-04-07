Литву посетят главком ВС и министр обороны Нидерландов

BNS
пятница, 7 апреля 2017 г. 10:51
На следующей неделе Литву посетят министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Плассхарт и главнокомандующий Вооруженными силами (ВС), генерал Том Миддендорп.
Amsterdamas, Olandija
© Shutterstock nuotr.

В понедельник в Минобороны Литвы состоится встреча глав систем обороны Литвы и Нидерландов, будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, двустороннего сотрудничества в области обороны.

Министры и главкомы ВС также обсудят вопросы, связанные с размещенной в Литве боевой группой передовых сил НАТО, в которую своих военных и технику отправили и Нидерланды, сообщило Минобороны.

После двусторонней встречи министры обороны и главкомы ВС Литвы и Нидерландов отправятся в Руклу, где размещена боевая группа батальона НАТО. Здесь запланирована встреча с командованием группы, голландскими военнослужащими, на полигоне Гайжюнай боевая группа вместе с литовскими военными продемонстрирует эпизод учений.

В дислоцированный в Рукле натовский батальон под командованием Германии Нидерланды выделили около 250 военнослужащих. Они привезли с собой и различную военную технику - около 40 единиц: боевые машины пехоты CV 90, транспортные средства для разведки Fennek, транспортные средства Boxer, бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

BNS
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