Литву посетит с визитом глава китайского парламента

Чжан Дэцзян встретится с президентом Литвы Далей Грибаускайте, председателем сейма Викторасом Пранцкетисом и премьером Саулюсом Сквярнялисом.

Официальная должность Чжан Дэцзяна - председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Теоретически китайский парламент - высший орган государственной власти, но практически он только утверждает решения исполнительной власти и Компарии.

Это второй визит председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей в Литву. Должностное лицо такого ранга посетило Вильнюс в 2000 году, сообщил Отдел сейма по связям с общественностью.

Китай интересуют возможности литовского сектора транспорта и логистики в плане транзита грузов, Клайпедский порт, свободные экономические зоны, а литовский бизнес заинтересован в экспорте на стремительно растущий китайский рынок.

Китай - вторая по величине экономика мира после США, в прошлом году ее рост превысил шесть процентов, похожие темпы роста ожидаются и в этом году. Однако часть экономистов предупреждает, что из-за дисбаланса в экономик в ближайшем будущем она может столкнуться с серьезными трудностями.

Литва попала в немилость у Китая, когда в сентябре 2013 года президент Даля Грибаускайте встретилась с духовным лидером Тибета Далай-Ламой. На какое-то время переговоры с Китаем по различным вопросам остановились, а в феврале 2015 года Пекин распространил заявление, что снова готов к развитию добрых отношений.