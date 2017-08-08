Литву посетит премьер Нидерландов

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BNS
вторник, 8 августа 2017 г. 19:00
Литву посетит премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который в пятницу в расположении учебного полка в Рукле встретится с президентом Литвы Далей Грибаускайте.
Markas Rutte
© Reuters/Scanpix

Как во вторник сообщила пресс-служба президента, одна из основных целей визита премьера - встреча с военнослужащими его страны из батальона передовых сил НАТО.

В составе международного батальона под командованием Германии несут службу 250 бойцов из Голландии, кроме того, в Литве размещена военная техника этой страны, бронемашины и БМП. Истребители ВВС Нидерландов не раз несли службу в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии. Офицеры Нидерландов также служат и в штаф-квартире сил интегрирования НАТО в Вильнюсе.

Президент обсудит с гостем угрозы безопасности, риски, исходящие от учений "Запад 2017", вопросы обеспечения региональной безопасности. Большое внимание будет уделено теме подготовки к саммиту НАТО в 2018 г. Литва на этой встрече будет стремиться к ещё большему усилению коллективной обороны, особенно на восточном фланге Альянса.

Голландия, как и Литва, активно высказывается за создание кибернетических сил НАТО и за борьбу с пропагандой и фейковыми новостями, отмечает канцелярия главы государства. Литва поддерживает инициативу Нидерландов по созданию "Военного Шенгена", что позволит силам союзников свободно перемещаться по территории Альянса.

В ходе встречи будут обсуждены двусторонние отношения обеих стран, актуальные вопросы ЕС, сотрудничества стран Балтии, Северной Европы и Бенилюкса.

BNS
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