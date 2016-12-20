Литву посетит переговорщик ЕС по Brexit Барнье

В среду Литву посетит главный переговорщик Еврокомиссии (ЕК) по Brexit Мишель Барнье.

Он обсудит с президентом Далей Грибаускайте общую позицию Евросоюза (ЕС) по условиям выхода Великобритании из Сообщества. Об этой встрече сообщается в повестке дня президента.

М. Барнье также встретится с премьером Саулюсом Сквернялисом, министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом и министром финансов Вилюсом Шапокой.

На состоявшейся на прошлой неделе встрече с английским премьером Терезой Мэй Д. Грибаускайте сказала, что Литва будет добиваться всех возможных гарантий для проживающих в Соединенном Королевстве литовцев после выхода страны из ЕС. В этой стране проживает около 200 тыс. литовцев.

М. Барнье планирует посетить все государства - члены ЕС до начала официальных переговоров по Brexit. Переговоры Великобритания планирует инициировать весной 2017 года и завершить в течение двух лет.