Литву посетит новый глава МИД Германии

На следующей неделе Литву посетит новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Он вместе с главой литовской дипломатии Линасом Линкявичюсом планирует обсудить двухстороннее сотрудничество, положение в сфере безопасности, ситуацию в Украине, отношения с Россией, вопросы Евросоюза и энергетической безопасности.

МИД Литвы сообщил, что З. Габриэль также побывает в Рукле, где дислоцированы немецкие военные из батальона передового базирования НАТО, которым сейчас командует Германия.

З. Габриэль стал министром иностранных дел в конце января. На этом посту он сменил ставшего президентом Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.