Литву посетит новый глава МИД Германии

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BNS
пятница, 17 февраля 2017 г. 18:31
На следующей неделе Литву посетит новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
© Reuters/Scanpix

Он вместе с главой литовской дипломатии Линасом Линкявичюсом планирует обсудить двухстороннее сотрудничество, положение в сфере безопасности, ситуацию в Украине, отношения с Россией, вопросы Евросоюза и энергетической безопасности.

МИД Литвы сообщил, что З. Габриэль также побывает в Рукле, где дислоцированы немецкие военные из батальона передового базирования НАТО, которым сейчас командует Германия.

З. Габриэль стал министром иностранных дел в конце января. На этом посту он сменил ставшего президентом Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

BNS
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