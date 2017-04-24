На встречах будут обсуждаться вопросы двухсторонних отношений, европейской интеграции Украины и помощи Литвы.

Он встретится с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, премьером Саулюсом Сквернялисом, председателем комитета Сейма Литвы по европейским делам Гядиминасом Киркиласом, председателем парламентского Комитета по иностранным делам Юозасом Бернатонисом, депутатами, сообщил МИД.

В понедельник Литву посетит с рабочим визитом министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Линкявичюс предлагает снизить требования к референдуму о двойном гражданстве Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс предлагает обсудить возможность снижения требований для проведения референдума о двойном гражданстве.

Грибаускайте поздравила Литву с 95-летием баскетбола Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила страну с 95-летием баскетбола. По словам президента, за время независимости Литвы было немало таких моментов, когда вся Литва становилась баскетбольной площадкой, а одно меткое попадание в корзину заставляло подпрыгнуть три миллиона соотечественников с радостными криками.

Литву посетит глава МИД Украины Павел Климкин В понедельник Литву посетит с рабочим визитом министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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