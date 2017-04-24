Литву посетит глава МИД Украины Павел Климкин

В понедельник Литву посетит с рабочим визитом министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Он встретится с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, премьером Саулюсом Сквернялисом, председателем комитета Сейма Литвы по европейским делам Гядиминасом Киркиласом, председателем парламентского Комитета по иностранным делам Юозасом Бернатонисом, депутатами, сообщил МИД.
На встречах будут обсуждаться вопросы двухсторонних отношений, европейской интеграции Украины и помощи Литвы.
В 2014–2016 годах литовские ведомства выделили 8,3 млн. евро помощи Украине, многие проекты реализуют неправительственные организации и жители Литвы.
П. Климкин награжден за развитие двухсторонних отношений Литвы и Украины почетным знаком МИД Литвы "Звезда литовской дипломатии".