Литву посещает главком силами НАТО в Европе

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BNS
четверг, 16 марта 2017 г. 12:05
В четверг Литву с первым официальным визитом посещает Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВС США Кёртис Скапарротти, который занимает эту должность с мая прошлого года.
Curtisas Scaparrotti
© AP/Scanpix

Генерал встретится в Вильнюсе с президентом Далей Грибаускайте, премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом, министром обороны Раймундасом Кароблисом, главнокомандующим ВС Литвы, генерал-лейтенантом Йонасом Витаутасом Жукасом и другими представителями армии, с командованием дислоцированной в Литве боевой группы батальона НАТО и интегральной единицы сил НАТО.

На встречах планируется обсудить ситуацию с безопасностью, дальнейшие планы США и НАТО по сдерживанию и повышению безопасности в регионе, вопросы боевой подготовки и использования боевой группы батальона передовых сил НАТО. Много внимания намечается уделить также вопросам двустороннего и многостороннего военного сотрудничества между Литвой и США, сообщило Минобороны.

Сейчас в Литве размещено более 120 американских военных.

BNS
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