Литве грозит развал правящей коалиции

Делегированный Союзом крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) на пост премьер-министра Саулюс Сквернялис не сомневается, что Совету партнёра по коалиции - Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) - будет предложено принять решение о выходе из властных структур.

"Я даже не сомневаюсь, какое решение примет Совет. Зная настрой председателя партии и его нынешнего окружения и те действия, которые они совершают, будет точно предложено принять решение о выходе из коалиции", - сказал в среду порталу DELFI.lt глава правительства.

По данным на понедельник, за выход из правящей коалиции с СКЗЛ высказываются 14 из 18 опрошенных отделений СДПЛ.

Всего в ДПТЛ имеется 60 отделений.