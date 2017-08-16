Литве грозит развал правящей коалиции

BNS
среда, 16 августа 2017 г. 15:28
Делегированный Союзом крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) на пост премьер-министра Саулюс Сквернялис не сомневается, что Совету партнёра по коалиции - Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) - будет предложено принять решение о выходе из властных структур.
Ramūnas Karbauskis, Andrius Palionis, Saulius Skvernelis, Juozas Olekas
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я даже не сомневаюсь, какое решение примет Совет. Зная настрой председателя партии и его нынешнего окружения и те действия, которые они совершают, будет точно предложено принять решение о выходе из коалиции", - сказал в среду порталу DELFI.lt глава правительства.

По данным на понедельник, за выход из правящей коалиции с СКЗЛ высказываются 14 из 18 опрошенных отделений СДПЛ.

Всего в ДПТЛ имеется 60 отделений.

BNS
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Политика

Литве грозит развал правящей коалиции

Ramūnas Karbauskis, Andrius Palionis, Saulius Skvernelis, Juozas Olekas
Делегированный Союзом крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) на пост премьер-министра Саулюс Сквернялис не сомневается, что Совету партнёра по коалиции - Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) - будет предложено принять решение о выходе из властных структур.

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