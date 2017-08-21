Литва значительно увеличит свой вклад в борьбу с терроризмом

Как отмечает пресс-служба президента Дали Грибаускайте, ГСО постановил в 2018 – 2019 гг. повысить реальное участие Литвы в антитеррористических и миротворческих операциях, которые проводят НАТО, ООН и ЕС.

"По словам президента, более активная роль Литвы в борьбе с терроризмом обеспечит и наши национальные интересы, и безопасность страны. Участие Литвы в международных операциях в ближайшие два года увеличится на 30%", - говорится в сообщении.

Литва может направить военнослужащих Сил специальных операций на Ближний Восток для участия в составе сил Антитеррористической коалиции под руководством США в борьбе с боевиками Исламского государства.

По окончании заседания Госсовета по обороне (ГСО) в понедельник министр обороны Раймундас Кароблис сказал, что окончательно по этому вопросу определится генерирующая силы коалиция.

Нынешний мандат Сейма позволяет направить в Ирак до 30-ти инструкторов. В настоящее время в этой стране служат 6 литовских военных, которые обучают местные силы.

Советник главы государства по вопросам национальной безопасности Живиле Шатунене сказала, что парламенту будет предложено разрешить в возглавляемую США операцию "Врождённая решимость" направить больше военнослужащих и позволить "литовским военнослужащим выполнять более сложные задания".

Возглавляемая США коалиция сражается с джихадистами не только в Ираке, но и в Сирии.

Решение об увеличении участия литовских военнослужащих в международных операциях ещё должен утвердить парламент страны.

В настоящее время в девяти миротворческих операциях и миссиях в Афганистане, Ираке, Косово, Украине, Мали, Центральной Африканской Республике и в Средиземном море несут службу около 90 литовских военных.