Литва выразила соболезнования в связи с катастрофой самолета

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BNS
понедельник, 16 января 2017 г. 18:40
Президент Литвы Даля Грибаускайте и министр иностранных дел Линас Линкявичюс выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Киргизии, унесшей жизни 10 человек.
Lėktuvo katastrofa Kirgizijoje
© Reuters/Scanpix

В телеграмме соболезнования президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву президент пожелала силы духа и семьям и близким погибших, быстрого выздоровления пострадавшим, сообщила администрация президента.

Соболезнования в связи с гибелью 30 человек в поселке Дача-Суу выразил и глава МИД Л. Линкявичюс. Туреций грузовой самолет разбился в поселке под международным аэропортом Манаса.

"Мы разделяем боль со скорбящими семьями и желаем быстрого выздоровления раненным", - отметил в телеграмме соболезнования Л. Линкявичюс.

В понедельник утром миниум 32 человека погибли в катастрофе турецкого грузового самолета Boeing 747, выполнявшего рейс Гонконг - Бишкек. Лайнер потерпел крушение рядом с основным аэропортом Киргизии, когда пытался приземлится в густом тумане.

BNS
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