Литва выразила соболезнования в связи с катастрофой самолета

В телеграмме соболезнования президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву президент пожелала силы духа и семьям и близким погибших, быстрого выздоровления пострадавшим, сообщила администрация президента.

Соболезнования в связи с гибелью 30 человек в поселке Дача-Суу выразил и глава МИД Л. Линкявичюс. Туреций грузовой самолет разбился в поселке под международным аэропортом Манаса.

"Мы разделяем боль со скорбящими семьями и желаем быстрого выздоровления раненным", - отметил в телеграмме соболезнования Л. Линкявичюс.

В понедельник утром миниум 32 человека погибли в катастрофе турецкого грузового самолета Boeing 747, выполнявшего рейс Гонконг - Бишкек. Лайнер потерпел крушение рядом с основным аэропортом Киргизии, когда пытался приземлится в густом тумане.