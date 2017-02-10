Литва выделит пострадавшей от войны украинской Авдеевке 80 000 евро

 (17)
BNS
пятница, 10 февраля 2017 г. 14:17
Литва выделит 80 тысяч евро в качестве гуманитарной помощи пострадавшему в последнее время от военных действий восточноукраинскому городу Авдеевка, сообщил в пятницу министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который посетил Авдеевку.
© AP/ Scanpix

"Сегодня мы выделили из средств министерства 40 тыс. евро на медикаменты через Красный крест. Также, как обещал премьер, выделим еще 40 тыс. евро на то, в чем больше всего нуждается Авдеевка. (...) Скорее всего, это будут строительные материалы и генераторы", - сказал министр BNS по телефону из Авдеевки.

Министр приехал на Восточную Украины после состоявшихся в четверг встреч с представителями высшего руководства страны в Киеве.

Возобновившиеся в последние недели военные действия в Донецкой области унесли жизни более 30 человек. Боестолкновения происходили преимущественно в районе Авдеевки.

"Сейчас положение спокойнее, но обстрелы бывают каждый день, и люди там действительно живут в очень трудных условиях, им некуда уехать, или они не хотят. Для них временно согреться и пережить зиму - очень актуально", - сказал Л. Линкявичюс.

"Мы должны продемонстрировать поддержку, солидарность, и мы обязаны помочь людям. Занимаясь большой политикой, мы не должны забывать конкретных людей, страдающих от мороза и нужды", - добавил он.

За период с начала конфликта на Украине в 2014 году погибло более 9800 человек.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

За пост главы социал-демократов будут бороться 8 кандидатов (6)

Juozas Bernatonis
В прямых выборах главы Литовской социал-демократической партии будут участвовать 8 кандидатов: Зигмантас Бальчитис, Миндаугас Бастис, Кристина Мишкинене, Андрюс Палёнис, Гинтаутас Палуцкас, Миндаугас Синкявичюс, Артурас Скарджюс, Мантас Варашка.

Литва выделит пострадавшей от войны украинской Авдеевке 80 000 евро (17)

Литва выделит пострадавшей от войны украинской Авдеевке 80 000 евро
Литва выделит 80 тысяч евро в качестве гуманитарной помощи пострадавшему в последнее время от военных действий восточноукраинскому городу Авдеевка, сообщил в пятницу министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который посетил Авдеевку.

Спикер Cейма Литвы: вопрос написания фамилий поднимают не только поляки, но и русские (13)

Спикер Cейма Литвы: вопрос написания фамилий поднимают не только поляки, но и русские
С вопросами Закона о национальных меньшинствах, написания нелитовских имен и фамилий в личных документах спешить не стоит, потому что по ним еще идут дискуссии, вносятся различные предложения, говорит председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис.

ФОТОскандал. Подает в отставку глава Департамента Литвы по туризму (15)

Jurgita Kazlauskienė
После встречи с министром экономики Миндаугасом Синкявичюсом глава Государственного департамента Литвы по туризму (ГДТ) Юргита Казлаускене в пятницу заявила о своей отставке.

Трамп в письме: США гордятся таким союзником, как Литва (146)

Donaldas Trumpas
Президент США Дональд Трамп прислал письмо с поздравлениями президенту Литвы Дале Грибаускайте по случаю дня восстановления государственности 16-го февраля.
Facebook друзья
Rambler's Top100