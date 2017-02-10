Литва выделит пострадавшей от войны украинской Авдеевке 80 000 евро

"Сегодня мы выделили из средств министерства 40 тыс. евро на медикаменты через Красный крест. Также, как обещал премьер, выделим еще 40 тыс. евро на то, в чем больше всего нуждается Авдеевка. (...) Скорее всего, это будут строительные материалы и генераторы", - сказал министр BNS по телефону из Авдеевки.

Министр приехал на Восточную Украины после состоявшихся в четверг встреч с представителями высшего руководства страны в Киеве.

Возобновившиеся в последние недели военные действия в Донецкой области унесли жизни более 30 человек. Боестолкновения происходили преимущественно в районе Авдеевки.

"Сейчас положение спокойнее, но обстрелы бывают каждый день, и люди там действительно живут в очень трудных условиях, им некуда уехать, или они не хотят. Для них временно согреться и пережить зиму - очень актуально", - сказал Л. Линкявичюс.

"Мы должны продемонстрировать поддержку, солидарность, и мы обязаны помочь людям. Занимаясь большой политикой, мы не должны забывать конкретных людей, страдающих от мороза и нужды", - добавил он.

За период с начала конфликта на Украине в 2014 году погибло более 9800 человек.