Литва выделит неимущим государствам еще 3 млн. евро помощи

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BNS
среда, 15 марта 2017 г. 17:43
Литва выделит неимущим государствам мира еще 3 млн. евро помощи, постановило правительство.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Правительство в среду предоставил полномочия министру финансов Вилюсу Шапоке для подписания документа, по которому Литва выделит бы 3 млн. евро Ассоциации международного развития Всемирного банка.

Взнос Литвы на новом этапе выделения средств будет вноситься в три этапа в 2018-2020 годах.

Литва стала членом Ассоциации международного развития в 2011 году и обязалась каждые три года пополнять ее ресурсы. В 2012 году правительство выделило на это 2,4 млн. евро, а в 2015 году - 2,47 млн. евро.

BNS
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