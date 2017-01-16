Литва во вторник подпишет соглашение о статусе военных США

 (23)
BNS
понедельник, 16 января 2017 г. 10:31
Литва и США во вторник подпишут договор о статусе американских военных, сообщило Министерство обороны.
JAV karys
© I. Budzeikaitės nuotr.

"Этот договор, в которым стороны обязуются строго соблюдать взаимные оборонные обязательства, 17 января в Минобороны подпишут глава литовского оборонного ведомства Раймундас Кароблис и посол США Энн Холл", - говорится в сообщении.

Во вторник такой договор с США подпишет и Эстония. Латвия подписала его на минувшей неделе.

Переговорщики Балтийских стран и США стремились к подписанию документа до инаугурации избранного президентом США Дональда Трампа, поскольку с началом работы новой администрации этот вопрос мог быть смещен в конце политической повестки.

Подготовка двустороннего соглашения о сотрудничестве в области обороны, называемое военными и дипломатами "двусторонним договором SOFA", началась по инициативе США. Это соглашение определяет статус военнослужащих США и их семей. Подписываемый Литвой договор вступит в силу после того, как будет ратифицирован в Сейме.

В соответствии с соглашением, США предоставляется право судить совершивших преступления военных, но предусматривается исключение - Литва может перенять юрисдикцию в особенно важных для нее вопросах. Соглашение также предусматривает право США пользоваться определенными военными объектами, хотя они остаются собственностью Литвы.

Такие договоры США подписывают со многими странами, в которых дислоцированы их военные. Представители системы обороны Литвы отметают сомнения в том, что таким образом Литва отказывается от своего суверенитета.

"Мы принимаем военных именно для того, чтобы они помогли защитить наш суверенитет", - сказал сотрудник оборонного ведомства.

Как ранее, в следующем году в Литве будет размещена рота американских военных, для участия в учениях также часто будет приезжать в Литву батальон из дислоцированной в Польше бригады.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Литва во вторник подпишет соглашение о статусе военных США (23)

JAV karys
Литва и США во вторник подпишут договор о статусе американских военных, сообщило Министерство обороны.

В закон о выплатах в "Содру" в срочном порядке намерены внести поправки (3)

Saulius Skvernelis ir Ramūnas Karbauskis
Принятый в прошлом году и вступивший с января в силу закон, предусматривающий для некоторых жителей более крупные выплаты в СОДРУ, будет изменен в срочном порядке. После публикации DELFI об этом официально проинформировало Министерство труда и социальной защиты. А лидер правящих уже регистрировал соответствующие поправки.

Глава МИД Литвы: диалог с Россией не должен быть дымовой завесой для бездействия (63)

Linas Linkevičius
Диалог с Россией не должен быть дымовой завесой для бездействия, заявил в пятницу министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Бывший командующий войсками НАТО: диалог с Россией будет (99)

Philip Breedlove
Бывший Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал запаса Филип Марк Бридлав сказал, что диалог с Россией неизбежен, поскольку все новые президенты США пытаются улучшить отношения с Москвой.

Ландсбергис: элиту приучают к мысли о том, что маленькая ядерная война допустима (138)

Ландсбергис: элиту приучают к мысли о том, что маленькая ядерная война допустима
Первый руководитель восстановившей независимость Литвы и лауреат Премии Свободы Витаутас Ландсбергис утверждает, что современный мир приучают к средневековым международным отношениям, в которых маленькая ядерная война допустима.
Facebook друзья
Rambler's Top100