Литва в ЮНЕСКО вновь поддержала Израиль в споре с палестинцами

Во вторник Литва в Организации Объединённых Наций по вопросам образования,науки и культуры (ЮНЕСКО) голосовала против резолюции с осуждением действий Израиля в Иерусалиме и секторе Газа.

Позиции стран Евросоюза в этом вопросе разделились, а подготовленный арабскими странами документ были принят большинством голосов. В резолюции ЮНЕСКО Израиль называется оккупационной властью в Иерусалиме, осуждаются проводимые им раскопки в Старом городе, а также осуществляемая Израилем блокада сектора Газа.

Документ был вынесен на голосование членов Исполнительного совета ЮНЕСКО. Литва входит в этот орган до 2019 года.

МИД Литвы заявил, что выступает против попыток использовать формат ЮНЕСКО для решения политических вопросов.

"Мы расцениваем усилия авторов резолюции ЮНЕСКО об "Оккупированной Палестине" как усилия добиться компромиссного решения. Мы понимаем особую важность святых мест (Старого города в Иерусалиме) для всех монотеистических религий", - указала пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене в присланном BNS комментарии.

"Мы убеждены в том, что защита мирового культурного наследия на территории Палестины и в Иерусалиме требует вовлечения всех заинтересованных сторон. Мы за сбалансированные действия и избежание политизации. Попытки использовать формат ЮНЕСКО для решения политических вопросов могут дискредитировать эту организацию", - отметила она.

Из стран ЕС за резолюцию проголосовали Швеция, воздержались Эстония, Франция и Словения. Кроме Литвы против выступили Нидерланды, Соединенное Королевство, Италия, Германия и Греция, а также США. Между тем, Россия и Китай были "за".

Посол Израиля в Вильнюсе Амир Маймон приветствовал решение Литвы.

"Двуличие ЮНЕСКО продолжается, но Литва еще раз поддержали Израиль и голосовала против. Мы очень это ценим", - отметил посол в социальной сети Facebook .