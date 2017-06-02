Литва сожалеет о выходе США из Парижского соглашения по климату

"Мы сожалеем по поводу решения США, но верим, что будет найден способ, чтобы США в будущем смогли участвовать в общих решениях по обузданию последствий климатических изменений для экономики и населения", - заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Его комментарий передала BNS пресс-секретарь министра Раса Якилайтене.

О выходе США из Парижского соглашения по климату в четверг вечером заявил президент Дональд Трамп. Он сказал, что подписанный в 2015 году договор наносит вред Америке, поскольку возлагает на нее непропорционально большие обязательства. По его словам, это навредит развитию американской экономики и сократит количество рабочих мест.

В 2015 году подписанное 196 государствами Парижское соглашение в рамках Конвенции ООН об изменении климата обязало государства сократить загрязняющие выбросы, создающие парниковый эффект, и предпринять меры для замедления глобального потепления.

Литва ратифицировала это соглашение в конце 2016 года.

Вице-министр окружающей среды Мартинас Норбутас считает, что объявление США о выходе из Пражского соглашения по климатическим изменениям является поводом для объединения других стран и доказательства его пользы.

По его словам, большинство мировых лидеров ясно осознает, что Парижское соглашение по климату не предназначено для решения одного лишь вопроса нестабильности климата, ведь климатические изменения связаны и с гарантиями обеспечения ресурсами, и с убытками для городской инфраструктуры, с сельским хозяйством, миграцией, которая может значительно вырасти.