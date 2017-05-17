Литва собирается ратифицировать договор о свободной торговле ЕС и Канады

Литва собирается ратифицировать подписанный в октябре прошлого года договор о свободной торговле Евросоюза (ЕС) и Канады (CETA).

Правительство в среду утвердило подготовленный МИД проект постановления, которым просит президента Далю Грибаускайте внести этот договор в сейм на ратификацию.

Как отмечает министерство, соглашение создаст условия для значительного улучшения условий торговли, расширения экспорта литовских предприятий в Канаду, будет способствовать созданию рабочих мест и росту экономики в Литве.

Критики опасаются, что после вступления договора в силу Литву заполонят дешевые, генетически модифицированные продукты.

Канадский премьер Джастин Трюдо и руководство ЕС подписали CETA 30 октября прошлого года.