Литва собирается ратифицировать договор о свободной торговле ЕС и Канады

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BNS
среда, 17 мая 2017 г. 18:23
Литва собирается ратифицировать подписанный в октябре прошлого года договор о свободной торговле Евросоюза (ЕС) и Канады (CETA).
© Shutterstock nuotr.

Правительство в среду утвердило подготовленный МИД проект постановления, которым просит президента Далю Грибаускайте внести этот договор в сейм на ратификацию.

Как отмечает министерство, соглашение создаст условия для значительного улучшения условий торговли, расширения экспорта литовских предприятий в Канаду, будет способствовать созданию рабочих мест и росту экономики в Литве.

Критики опасаются, что после вступления договора в силу Литву заполонят дешевые, генетически модифицированные продукты.

Канадский премьер Джастин Трюдо и руководство ЕС подписали CETA 30 октября прошлого года.

BNS
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