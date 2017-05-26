Литва просит иностранных дипломатов о поддержке в вопросе БелАЭС

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BNS
пятница, 26 мая 2017 г. 15:53
Литва просит дипломатов зарубежных стран о поддержке в деле остановки строительства Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) и предания гласности вопросов безопасности станции.
© DELFI

В пятницу в Вильнюсском районе, в Буйвиджяй, что рядом с белорусской границей, состоялось выездное заседание, на котором представители Литвы попросили у дипломатов более чем 20 стран поддержки на предстоящей в июне в Минске встречи конвенции Эспоо.

"Литва просит о поддержке нашей позиции, о том, что должна быть не двухсторонняя литовско-белорусская группа, а международная группа экспертов, которая бы оценила вопросы безопасности", - заявил на дискуссии министр окружающей среды Кястутис Навицкас.

Посол Латвии в Литве Эйнарс Семанис заявил, что Латвия поддерживает Литву в стремлении обеспечить соблюдение стандартов безопасности на БелАЭС. Однако, по его словам, позиция Латвии отличается от литовской- его страна не стремится остановить проект.

"Мы, конечно, разделяем озабоченность, которая связана с процессом строительства и стандартами безопасности на БелАЭС, и мы поднимаем эти вопросы на международном уровне. (...) Станция действительно должна отвечать всем различным и важным требованиям международных конвенций - например, Эспоо, Орхуса. В этом вопросе мы действительно солидарны с Литвой", - сказал посол журналистам в пятницу.

"Мы сами сейчас работаем с Белорусью, чтобы заключить соглашение об обмене информацией об атомной безопасности", - добавил он.

В заседании также участвовали послы Латвии, Италии, Швеции, Чехии, Соединенного Королевства, Молдавии, Нидерландов, Румынии. Своих представителей также прислали посольства Хорватии, Финляндии, Японии, Испании, Канады, Франции, Норвегии, Польши, США, Турции.

BNS
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