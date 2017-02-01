Литва призывает все стороны прекратить столкновения на востоке Украины

Вместе с тем подчеркнул, что основная ответственность за конфликт ложится на Россию.

Он сказал это BNS после того, как обсудил обострение ситуации по телефону со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

По словам Л.Линкявичюса, огонь необходимо прекратить, чтобы в населенном пункте Авдеевка можно было восстановить подачу электроэнергии и отопления. Он сказал, что услышал от украинского министра, что на прекращение огня не соглашаются поддерживаемые Россией сепаратисты.

"Мы должны обеспечить прекращение огня, чтобы ремонтники могли попасть в Авдеевку и создать условия, чтобы люди смогли пережить холода. Когда гуманитарный кризис, все должны сделать определенную паузу. Украинцы говорят, что это не соглашается сделать другая сторона", - сказал BNS Л.Линкявичюс.

"Нужно избегать провокаций и напоминать, что Минские соглашения действуют для всех", - добавил министр.

Вместе с тем Л.Линкявичюс подчеркнул, что "причиной конфликта и агрессии является Россия".

По его словам, поддерживаемые Москвой сепаратисты ответственны за то, чтобы на место событий были допущены наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).