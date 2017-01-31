Литва призывает обе стороны прекратить огонь на востоке Украине

Вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс во вторник обсудил ситуацию с послом Украины в Литве Владимиром Яценкивским.

Литовский дипломат "выразил озабоченность активизацией военных действий в Восточной Украине, возможной гуманитарной катастрофой в Авдеевке и призвал все стороны прекратить огонь", - говорится в пресс-релизе МИД.

Вице-министр подчеркнул, что минским соглашениям альтернатив нет, поэтому конфликт должен быть разрешен мирным путем.

Украина сообщила, что в Авдеевском районе Донецкой области Украины за последние два дня погибли семь военных. Кремль обвинил в эскалации украинские вооруженные силы.