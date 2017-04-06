Литва приветствует голосование в ЕП по безвизовому режиму для Украины

"Приветствуем голосование в Европарламенте по безвизовому режиму для Украины! Заслуженный прорыв на пути в Европу. Держим темп для необходимых реформ (обращаясь к главе МИД Украины)", - написал в своем микроблоге Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Welcome @Europarl_EN vote on #visafree for #UA! Well deserved break-through on European path. Keeping tempo of reforms-crucial @PavloKlimkin— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) April 6, 2017
Напомним, что сегодня европейские парламентарии проголосовали за
за внесение Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования при въезде в ЕС.
Теперь соответствующий закон должен принять Евросовет.
Большинством голосов евродепутаты проголосовали за либерализацию визового режима для граждан Украины. За - 521 депутат, против - 75, 36 депутатов воздержались.