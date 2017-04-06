Литва приветствует голосование в ЕП по безвизовому режиму для Украины

"Приветствуем голосование в Европарламенте по безвизовому режиму для Украины! Заслуженный прорыв на пути в Европу. Держим темп для необходимых реформ (обращаясь к главе МИД Украины)", - написал в своем микроблоге Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Напомним, что сегодня европейские парламентарии проголосовали за

за внесение Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования при въезде в ЕС.

Теперь соответствующий закон должен принять Евросовет.

Большинством голосов евродепутаты проголосовали за либерализацию визового режима для граждан Украины. За - 521 депутат, против - 75, 36 депутатов воздержались.