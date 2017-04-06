Литва приветствует голосование в ЕП по безвизовому режиму для Украины

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ru.DELFI.lt
четверг, 6 апреля 2017 г. 17:24
Литва приветствует результаты голосования в Европарламенте по вопросу предоставления Украине безвизового режима. Об этом заявил глава МИД Литвы.
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Приветствуем голосование в Европарламенте по безвизовому режиму для Украины! Заслуженный прорыв на пути в Европу. Держим темп для необходимых реформ (обращаясь к главе МИД Украины)", - написал в своем микроблоге Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Напомним, что сегодня европейские парламентарии проголосовали за
за внесение Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования при въезде в ЕС.

Теперь соответствующий закон должен принять Евросовет.

Большинством голосов евродепутаты проголосовали за либерализацию визового режима для граждан Украины. За - 521 депутат, против - 75, 36 депутатов воздержались.

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