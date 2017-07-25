Литва пристально следит за совместными учениями России и Китая на Балтике

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BNS
вторник, 25 июля 2017 г. 09:30
Представители обороны Литвы говорят, что пристально следят за начавшимися на Балтике совместными военными учениями России и Китая.
© AP / Scanpix

По словам вице-министра обороны Витаутаса Умбрасас, Литва надеется, что при проведении учений будут соблюдаться все нормы международного морского права и не будут чиниться препятствия экономической деятельности в Балтийском море.

"Литва постоянно пристально наблюдает и анализирует проходящие по соседству учения, а также другие военные действия, а имеющейся информацией делится с союзниками по НАТО", - сказал BNS вице-министр.

Активная фаза военных учений России и Китая "Морское взаимодействие - 2017" намечается во вторник и среду в Балтийском море.

Моряки обеих стран проведут стрельбы по различным типам мишеней на водной поверхности и в воздухе, сообща будут решать вопросы спасения выпавших за борт, произведут перемещение груза с корабля на корабль и будут обучаться предоставлению помощи аварийному судну. Об этом говорится в пресс-релизе Балтийского флота ВМФ России, который цитирует новостное агентство "Интерфакс".

Три корабля ВМС Китая, в числе которых и эскадренный миноносец Hefei, прибыли на основную базу Балтийского флота ВМФ России в Балтийске Калининградской области 21 июля.

После завершения маневров китайские корабли уйдут в Санкт-Петербург.

Россия и Китай проводят совместные военные учения ежегодно с 2012 года, но они впервые проходят на Балтике.

Некоторые наблюдатели говорит, что приход китайских кораблей в Балтийское море можно интерпретировать как ответ на военную активность США в спорных водах Южно-Китайского моря.

BNS
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