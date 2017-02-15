Литва предупредила: у Лукашенко все меньше времени

По его мнению, сторонники самостоятельного направления развития в Беларуси переживают сложный этап, а времени у режима Александра Лукашенко остается все меньше.

В последние недели все громче стали говорить о напряжении между двумя союзными государствами Россией и Беларусью, появились даже версии, согласно которым над режимом Лукашенко возможно нависла угроза, поскольку собственный курс Лукашенко Москва может обуздать даже силой в ходе учений "Запад", которые пройдут этой осенью. В ходе учений в Беларусь прибудут российские солдаты и техника.

В свою очередь белорусский президент, которого обвиняют в задолженности за газ, публично раскритиковал различные инициативы Кремля, например, учреждение военной базы России в стране, которой Лукашенко управляет уже 23 года.

В ходе семичасовой пресс-конференции Лукашенко не скупился на упреки в адрес Москвы и уверял, что не боится сценария военной агрессии, который Россия применила в Украине. И хотя эксперты такой сценарий угрозы не приняли всерьез, а тон Лукашенко оценили как очередную позу эксцентричного авторитарного лидера и укрепление переговорной позиции, глава МИД Литвы Линкявичюс полагает, что в любом случае у Минска остается все меньше времени.

"Я не политолог, не могу руководствоваться допущениями. Могу лишь заметить, что Беларусь не является членом НАТО и ЕС и даже не стремится двигаться в этом направлении. Но эти элементы самостоятельности переживают трудные времена, у них все меньше времени", - утверждал Линкявичюс, слова которого о нежелании праздновать аннексию Крыма вызвали резкую реакцию Москвы.

Линкявичюс напомнил, что имеющий своеобразную позицию Лукашенко не праздновал оккупации Крыма, ее не признал, также избежал признания "независимости" Южной Осетии и Абхазии - эти территории России оторвала после войны с Грузией в 2008 году и ввела там свой порядок.

Принадлежность Крыма России, как и упомянутые сепаратистские территории Грузии, официально не признает большинство международных сообществ, хотя ударом для Кремля стала именно позиция Минска - Беларусь называют "братским" государством и ее с Россией связывают союзные договоры. И все же Москве не удалось убедить Лукашенко изменить мнение.

"Чтобы осмелиться это делать нужен элемент самостоятельности. Но времена довольно сложные. Пришло время определиться", - утверждал Линкявичюс, напомнив, что интеграция Беларуси с Россией в военной, разведывательной и экономической сферах становится все глубже.

В отличие от Литвы, имеющей гарантии безопасности от НАТО, у Беларуси все меньше оснований говорить о своей самостоятельности. На вопрос, возможен ли более тесный диалог с Беларусью, Линкявичюс отметил, что хотя обе страны и не союзники, они - соседи, у которых есть интенсивные торговые отношения.

"Мы стараемся друг друга понять, а в тех областях, где не понимаем и не поймем, например, в вопросе Островецкой АЭС, ограничиваемся. Но мы бы хотели, чтобы они (белорусы) приближались к европейскому мышлению, потокам сотрудничества, диалогу с ЕС", - сказал Линкявичюс, добавив, что сотрудничество с Беларусью оживилось в ходе председательства Литвы в ЕС, когда Брюссель снял с Минска часть санкций.

"Политических заключенных не осталось, это плюс. Можно над этим посмеиваться, говорить, что это ничего не значит, но, думаю, что для тех людей, которые были в тюрьме, это имеет значение. Мы хотим, чтобы те времена не вернулись, чтобы было больше свободы для партий, людей. Правы те, кто говорит, что надеяться на радикальные перемены в Беларуси, видимо, сложно. Но то, что мы делаем, должно быть направлено на достижение небольшого прогресса", - сказал Линкявичюс, отметив, что, уважая соседа, необходимо и корректно обращать внимание и на то, что не соответствует международным нормам и наблюдать, как сложится ситуация в Беларуси.