Литва получила приглашение Беларуси наблюдать за учениями "Запад"

В пятницу Литва получила приглашение министерства обороны Республики Беларусь принять участие в программе мониторинга за крупными белорусско-российскими стратегическими учениями "Запад".

Это приглашение адресовано всем аккредитованным в Белоруссии военным атташе зарубежных государств.

Как сообщило литовское оборонное ведомство, в программе предусмотрена презентация учений в Минобороны Белоруссии, посещение полигонов и других ведомств в Минске, связанных с учениями.

Руководство литовского министерства приветствует это приглашение. "Такая открытость особо важна для стран, являющихся соседями. Надеемся, что для наблюдателей будут созданы возможности ознакомиться со свеми важнейшими элементами учений "Запад 2017", говорится в сообщении министерства.

В формате ОБСЕ Белоруссия информировала об учениях "Запад 2017" как о крупнейших учениях, который состоятся на территории страны в этом году.

Республика Беларусь официально заявила, что будут переданы и приглашения военным экспертам соседних стран посетить учения с 14 по 20 сентября, чтобы понаблюдать активную фазу на белорусской территории. Последнего приглашения Литва еще не получала.

Как говорится в сообщении, Россия отдельно не декларировала учений "Запад 2017". Представители России 13 июля на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе провели презентацию учений, однако РФ на сегодняшний день не заявляла о намерениях пригласить наблюдателей на часть учений, которая пройдет на ее территории.

Литовские военные атташе, аккредитованные в России и Белоруссии, наблюдали за учениями учений "Запад 2009" и "Запад 2013". Если будут получены приглашения, литовские военные эксперты отправятся наблюдать и за учениями этого года, утверждает министерство.

Сентябрьские совместные учения Белоруссии и России будут носить крупный масштаб, учения "Запад 2017" вызывают большое беспокойство у соседних стран НАТО.

В июле Литву посетил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, он пообещал, что НАТО пристально будет следить за военными учениями России, Китая и Белоруссии, включая учения "Запад".