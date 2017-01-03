Литва подтвердила: в стране дислоцированы военные Сил спецопераций США

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BNS
вторник, 3 января 2017 г. 16:45
Поскольку из-за действий России ухудшилась ситуация в сфере безопасности Литвы, в стране были дислоцированы военные Сил спецопераций (ССО) США, подтвердило во вторник министерство обороны.
© AOP nuotr.

"Пребывание военных ССО США в Литве является одной из мер сдерживания и формой долгосрочного тесного сотрудничества с вооруженными силами США. Они прибыли в регион по нашему приглашению и пробудут столько, сколько это потребует ситуация в сфере безопасности в регионе", - сообщила BNS представитель по связям с общественностью министерства Аста Галдикайте.

О прибытии в Балтийские страны военных ССО США в воскресенье сообщила американская газета The New York Times. По информации которой, несколько десятков военных прибыли в последние месяцы.

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Министерство сообщило, что военные ССО Литвы и США участвуют в различных двухсторонних и многосторонних учениях в Литве и в регионе, это способствует "улучшению взаимодействия, укреплению оборонных способностей и демонстрирует твердые обязательства США перед нашим регионом".

Силы спецопераций двух стран сотрудничали в миссии на юге Афганистана в 2002-2015 годах.

Глава Департамента госбезопасности, бывший командующий ССО Литвы Дарюс Яунишкис сообщил журналистам в сейме во вторник, что "дислокация является строгим ответом России, свидетельствующим о том, что НАТО и другие страны не будут мириться с российской агрессией в этом регионе".

После того, как Россия аннексировала украинский Крым, с 2014 года в Литве, Латвии и Эстонии размещено по роте военных США, в этом году США планирует направить в Восточную Европу еще одну бригаду.

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании вызывал беспокойство в Европе, когда заявил, что решение об обороне союзников примет только после оценки того, выполняют ли они свои обязательства. Литва и США надеются подписать договор о статусе военных до инаугурации Д. Трампа.

BNS
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