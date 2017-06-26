Литва поддержала Англию в споре с Маврикием

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BNS
понедельник, 26 июня 2017 г. 11:17
Литва стала одной из немногих стран, которые в ООН поддержали Великобританию в ее территориальном споре с находящимся в Индийском океане государством Маврикий.
© DELFI / Karolina Pansevič

Несмотря на то, что Генеральная ассамблея ООН проголосовала за обращение в Международный суд справедливости за разъяснениями относительно находящихся в управлении Соединенного Королевства островов Чагос, Литва голосовала против такого обращения.

За него проголосовали 94 члена ООН, 15 были против и 65 воздержались.

22 страны - члена Евросоюза (ЕС), включая Францию, Германию, Италию и Испанию, воздержались.

Против обращения из всего Сообщества голосовали только Литва, Венгрия, Хорватия и Болгария.

"Мы в этом случаю больше руководствовались не столько юридическими, сколько политическими аргументами, потому что это связано с безопасностью и обороной наших стратегических союзников", - сказал BNS министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Острова в Индийском океане были отделены от Маврикия в 1965 году, а это решение Соединенного Королевства до сих пор вызывает споры между странами.

На крупнейшем острове архипелага Чаго - Диего-Гарсия был создана совместная военная база Англии и США.

"Это важно для их интересов обороны и безопасности, и поэтому, без всяких сомнений, мы их в этой сфере поддерживаем", - сказал Л. Линкявичюс.

Голосование вопроса об обращении в Международный суд справедливости приближается, и Великобритания и США призывали голосовать против. Они аргументировали тем, что спор относительно островов Чагос является вопросом двусторонних отношений.

BNS
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