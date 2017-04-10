Литва осудила выборы в Южной Осетии

В понедельник министерство иностранных дел Литвы заявило, что не признает проведенных в Южной Осетии выборов и осудило усилия России по закреплению аннексии этого грузинского региона.

"Реагируя на сообщения о состоявшихся 9 апреля в оккупированном районе Грузии Цхинвал так называемых "выборах президента" и "референдуме" о смене названия региона, МИД Литвы заявляет, что не признает их правовых оснований и результатов, осуждает продолжающиеся усилия закрепить аннексию этого грузинского региона", - говорится в пресс-релизе МИД.

"МИД Литвы повторно выражает твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках границ, признанных международным правом. Мы акцентируем важность международных дискуссий в Женеве для обеспечения безопасности и стабильности в регионе для мирного разрешения конфликта", - говорится в заявлении.

МИД также призывает Россию обеспечить беспрепятственный доступ миссии наблюдателей Евросоюза и гуманитарных организаций в регионы Абхазии и Цхинвала, принадлежащие Грузии.

СМИ сообщили, что в Южной Осетии состоялись президентские выборы и референдум о новом названии региона "Республика Южная Осетия - Государство Алания".

Южную Осетию фактически контролирует Москва, хотя официально она называется независимой страной. Оставшаяся часть мирового сообщества называют Южную Осетию и Абхазию оккупированными территориями Грузии.