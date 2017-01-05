Литва назначила спецпосла по вопросам БелАЭС

Должность создана с целью укрепить позиции ответственных ведомств Литвы и координацию их действий в национальном и международном масштабе в отношении развиваемого в Беларуси проекта.

Как сообщает министерство, Д. Дегутис будет вносить предложения при формировании позиции Литвы по проблемам ядерной безопасности и природоохраны, связанным с проектом БелАЭС, а также вносить предложения по действиям Литвы, представлению ситуации в национальном, региональном и международном масштабе, будет участвовать в координировании действий литовских ведомств.

Посол, в частности, будет представлять позицию Литву и организовывать поддержку международного сообщества, сотрудничать и обмениваться информацией со всеми ответственными за ядерную, радиационную безопасность и природоохранные аспекты литовскими и зарубежными институтами, правительственными и неправительственными организациями, парламентами.

Минск:если для диалога, то приветствуем

Если пост посла по БелАЭС учреждается Вильнюсом для дальнейшей политизации вопроса, это контрпродуктивный шаг. Если же он будет координировать эффективный диалог с Минском в стенах МИД Литвы, в Беларуси это только приветствуют. Так прокомментировал новость о назначении дипломата Дарюса Дегутиса пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик на брифинге 5 января, сообщает портал Tut.by.

Представитель ведомства заявил, что Вильнюс пока официально не сообщал в Минск о назначении и круге обязанностей нового дипломата.

— Беларусь неизменно выступает за компетентный диалог по всем вопросам строительства Белорусской АЭС по линии профильных ведомств, которые занимаются энергетикой, экономикой, охраной окружающей среды. Если Литве для более эффективного диалога с нами требуется координатор в стенах МИД, то это ее право и это можно только приветствовать.

Если же этот пост учреждается для "дальнейшей политизации вопроса, переноса дискуссий на международные площадки, которые зачастую не имеют никакого отношения к ядерной тематике, ни к энергетике, ни к экологии", то это контрпродуктивный шаг, добавил Мирончик.

Решение о назначении посла по особым поручениям для работы по вопросам БелАЭС принято на проведенной во вторник встрече министров иностранных дел, по вопросам окружающей среды и энергетики.

Д. Дегутис работает в МИД с 1991 года. Он работал в диппредставительствах Литвы в Дании и США, а также был послом Литвы в Польше и Израиле. С августа 2014 года Д. Дягутис занимал должность посла по особым поручениям Департамента внешних экономических отношений МИД Литвы.