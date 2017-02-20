Литва надеется на помощь систем ПВО Соединенных Штатов

Вице-президент США, в свою очередь, подтвердил президентам Литвы, Латвии и Эстонии обязательства США в области безопасности Балтийских стран.

Д. Грибаускайте сказала, что на состоявшейся в Мюнхене встрече сформулировала позицию о необходимости ускорить процесс принятия решения НАТО и подняла вопрос о непосредственном участии США в обеспечении противовоздушной обороны (ПВО) стран Балтии.

По ее словам, решений о дополнительных силах НАТО в Восточной Европе, принятых в прошлом году на саммите Альянса в Варшаве, уже недостаточно.

"Я очень конкретно говорила о том, чего мы ожидаем от НАТО. Мы видим, что и варшавских соглашений уже недостаточно (...). Силы НАТО и США сконцентрированы большей частью в западной части Европы, а не у границ восточных стран, где риски самые высокие", - сказала президент BNS по телефону из Мюнхена.

ПВО

Глава государства сказала, что на встрече были представлены карты, как могла бы выглядеть архитектура ПВО стран Балтии.

"Без помощи систем ПВО Соединенных Штатов мы не сможем получить полную защищенность. Пока мы пытаемся сами приобрести некоторые средства, но прямое участие США необходимо. Мы представили свою позицию", - сказала Д. Грибаускайте.

"У нас был с собой подготовленный материал, карты, и мы очень надеемся, что наш сигнал был подан и будет принят как позитивное предложение, необходимое самим НАТО и Соединенным Штатам", - добавила президент.

Официальные лица стран Балтии уже давно говорят, что ПВО является одним из наиболее слабых мест Балтийских стран в военном отношении.

С целью укрепления ПВО рассматриваются возможность предоставить более широкие полномочия осуществляющим миссию воздушной полиции истребителям союзников и возможность получения дополнительных наземных вооружений.

В настоящее время Вооруженные силы (ВС) Литвы располагают только системами ПВО ближней дальности и приняли решение о покупке норвежских систем средней дальности NASAMS. Ранее сообщалось, что они могут быть переданы до 2020 года за сумму немногим более 100 млн. евро.

Литовские и зарубежные военные обсуждали возможность размещения в Литве в будущем зенитно-ракетных систем большой дальности Patriot, которые могут сбивать самолеты или баллистические ракеты, однако никаких решений об этом на сегодняшний день не принято.

В разговоре с BNS Д. Грибаускайте отказалась назвать конкретные военные меры по укреплению ПВО Балтийских стран.

Принятие решений НАТО

Президент Литвы сказала, что говорила на встрече и о такой реформе Альянса, которая ускорила бы принятие решений в блоке.

"Необходимо, чтобы процесс принятия решений в НАТО происходил еще быстрее, в этой области нужны реформы", - сказала президент BNS.

Официальные представители Литвы и других стран региона призывали предоставить больше полномочий главнокомандующему силами НАТО в Европе - эту должность часто часто называют по-английски SACEUR.

Эти предложения исходят из обеспокоенности тем, что принятие решение в совете, в котором заседают представители всех стран, в случае кризиса может чересчур затянуться.

Д. Грибаускайте выразила надежду, что некоторые реформы могут быть утверждены на предстоящем в этом году в Брюсселе саммите Альянса.

М. Пенс после встречи написал в социальной сети Twitter, что он подтвердил президентам Балтийских стран "обязательство США перед их безопасностью и нашим партнерством".

Финансирование обороны

Вице-президент США встретился с руководителями стран Балтии на фоне царящего в Европе беспокойства по поводу внешней политики нового президента США Дональда Трампа и его отношения к России.

Посетившие на этой неделе Европу высокопоставленные представители США говорили, что Вашингтон будет поддерживать трансатлантический альянс, однако при этом в очередной раз озвучили призыв к европейцам увеличить расходы на оборонную сферу.

Д. Грибаускайте сказала, что этот призыв Вашингтона справедлив.

"У Соединенных Штатов есть полное право потребовать, чтобы европейцы выделяли больше (средств) на свою оборону сами и чтобы они также больше инвестировали в свою оборону", - сказала президент.

"Они нам повторили, что не отказываются быть солидарными, помогать и брать на себя часть ответственности за безопасность всего мира и Европы. Но мы прекрасно понимаем, что с появлением новых угроз, с активизацией действий России вокруг нашей границы - мы видим, сколько Россия инвестирует в свою армию и как агрессивно она себя ведет, - на мой взгляд, было бы совершенно безответственно избегать ответственности за свою безопасность и инвестиции в свою безопасность. Это было бы огромной ошибкой для всех нас, которая исторически никогда не была бы оправдана", - сказала президент Литвы.