Литва ликвидирует посольство в Швейцарии

Окончательное решение об этом примет правительство.
"Объемы политической деятельности в Швейцарии невелики, визиты высокопоставленных официальных лиц организуются в среднем раз в три года. Посольство Швейцарии для Литвы аккредитовано из Латвии с 1992 года. В ближайшее время Швейцария не намерена учреждать посольство в Литве", - отмечает МИД.
Оно обращает внимание на то, что в экономической сфере объем торгового обмена Литвы и Швейцарии не достиг уровня, имевшего место до кризиса 2008 года, прямые инвестиции Швейцарии в Литве сокращаются.
Ежегодно Литву посещает около 8 тыс. швейцарских туристов.
МИД утверждает, что после ликвидации посольства в Швейцарии Литвы постарается сохранить имеющийся уровень сотрудничества.
Осуществлять консульскую деятельность намечается посредством создания консульского учреждения в Женеве.
По данным сотрудников миграционного ведомства Швейцарии, в этой стране проживает более 2 тыс. литовцев.