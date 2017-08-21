Литва ликвидирует посольство в Швейцарии

Окончательное решение об этом примет правительство.

"Объемы политической деятельности в Швейцарии невелики, визиты высокопоставленных официальных лиц организуются в среднем раз в три года. Посольство Швейцарии для Литвы аккредитовано из Латвии с 1992 года. В ближайшее время Швейцария не намерена учреждать посольство в Литве", - отмечает МИД.

Оно обращает внимание на то, что в экономической сфере объем торгового обмена Литвы и Швейцарии не достиг уровня, имевшего место до кризиса 2008 года, прямые инвестиции Швейцарии в Литве сокращаются.

Ежегодно Литву посещает около 8 тыс. швейцарских туристов.

МИД утверждает, что после ликвидации посольства в Швейцарии Литвы постарается сохранить имеющийся уровень сотрудничества.

Осуществлять консульскую деятельность намечается посредством создания консульского учреждения в Женеве.

По данным сотрудников миграционного ведомства Швейцарии, в этой стране проживает более 2 тыс. литовцев.