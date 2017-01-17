Литва и США подпишут договор о статусе американских военных

"Этот договор, которым страны обязуются твердо придерживаться взаимных оборонных обязательств, 17 января подпишут в Министерстве обороны министр обороны Раймундас Кароблис и посол США в Литве Энн Холл", - говорится в сообщении.

Во вторник такой договор с США подпишет и Эстония. Латвия подписала его на прошлой неделе.

Переговорщики стран Балтии и США старались достичь соглашения по договорам до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, потому что когда приступит к работе новая администрация, этот вопрос может быть отодвинут в самый низ повестки дня.

Двусторонние соглашения о сотрудничестве в области обороны, военных и дипломатах называются двусторонним договором SOFA, они готовятся по инициативе США. Эти соглашения определяют статус военнослужащих США и членов их семей. Подписываемый Литвой договор вступит в силу после его ратификации в сейме.

В соответствии с соглашением, США предоставляется право судить совершивших преступления военных, но предусматривается исключение - что Литва может перенять юрисдикцию в особенно важных для нее вопросах. Соглашение также предусматривает право США пользоваться определенными военными объектами, хотя они остаются собственностью Литвы.

США с 2014 года дислоцируют в Литве роту своих военных, для участия в учениях также часто будет приезжать в Литву батальон из дислоцированной в Польше бригады.