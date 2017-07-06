Литва и НАТО укрепляют сотрудничество в сфере кибербезопасности

Литва и НАТО 6 июля в Брюсселе подписали соглашение, которое позволит укрепить сотрудничество в сфере кибербезопасности.

"По мере роста опасности в цифровом пространстве обеспечение кибербезопасности сегодня является для Литвы одним из важнейших приоритетов, поэтому важно расширять международное сотрудничество в сфере кибербезопасности как с международными организациями, в первую очередь - НАТО, так и с отдельными странами", - цитируются в пресс-релизе слова вице-министра обороны Литвы Эдвинаса Керзы.

По его словам, соглашение позволит легче координировать расширение кибермощностей Литвы и НАТО и облегчит обмен информацией.

"Кибербезопасность - это часть коллективной обороны, мы должны быть готовы вместе с союзниками в случае опасности защищать киберпространство", - сказал вице-министр.

Страны НАТО сами отвечают за свою кибербезопасность. Литва учредила Национальный центр кибербезопасности, который отвечает за защиту сети компьютерной инфраструктуры. Однако в случае крупной атаки НАТО готов предоставить всю необходимую помощь союзникам, чтобы обеспечить безопасность и деятельность основной инфраструктуры.