Литва и Казахстан подписали договор о передаче заключённых

Двустороннее соглашение подписали министр юстиции Литвы Милда Вайнюте и генпрокурор Казахстана Жакип Асанов.

Стороны договорились о передаче друг другу граждан, которым назначен срок лишения свободы, и лиц, в отношении которых применяются принудительные медицинские меры.

"Подписав этот договор, мы получили новое основание для правового сотрудничества наших государств, на базе которого сможем передавать осужденных для отбытия ими наказания в своих странах. Мы придерживаемся позиции, что осужденные в зарубежных государствах наши граждане не должны быть бременем для граждан этих государств, поэтому проявили инициативу по перемещению их в пенитенциарные учреждения Литвы", - отметила после подписания документа М.Вайнюте.

Генеральный прокурор Казахстана Ж.Асанов выразил надежду, что подписание соглашения и двусторонняя встреча послужат в будущем для более тесного сотрудничества Литвы и Казахстана.

Казахстан - это уже шестая страна вне Европейского союза, с которой Литва подписала договор о передаче заключённых. Ещё с несколькими странам, в т.ч. с Марокко, Бразилией, Пакистаном, Перу и Киргизией ведутся переговоры, сообщает Минюст.