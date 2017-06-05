Литва и Эстония будут стремиться получить средства на совместные проекты

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BNS
понедельник, 5 июня 2017 г. 18:20
Общий интерес Литвы и Эстонии состоит в стремлении получить средства на Rail Baltica и синхронизацию электросетей с Западной Европой на следующую финансовую перспективу ЕС, утверждает президент Литвы Даля Грибаускайте.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Сейчас идёт подготовка к новой финансовой перспективе. Здесь наш интерес в получении денег для усиления наших электросетей, возможно, на создание совместных электрических или иных энергетических проектов", - в понедельник сказала журналистам в Таллине Д.Грибаускайте, находящаяся там с государственным визитом.

И Литве, и Эстонии, отметила она, актуально, чтобы при сокращении финансирования из ЕС деньги на стратегические проекты выделялись из других источников.

"Мы будем стараться при сокращении финансовой поддержки, чтобы и Эстония, и Литва имели уже 75% средней [суммы], чтобы могли развивать стратегические проекты. А это преимущественно энергетика, транспорт и безопасность", - акцентировала глава государства.

Она отметила, что надеется на получение средств от ЕС для завершения проекта Rail Baltica, на закрытие Игналинской атомной электростанции, на синхронизацию электросетей с Западной Европой.

В вопросе синхронизации электросетей через Польшу позиция Литвы отличается от позиции Латвии и Эстонии, которые сомневаются в возможности синхронизации через одну смычку, их потребуется, по меньшей мере, две.

"Так было бы безопаснее, разумеется, увереннее, но начать мы можем и с одной. По моему мнению, по крайней мере, по мнению наших специалистов, можно начать и с одной", - отметила в понедельник в Таллине Д.Грибаускайте.

"Это в большей степени дискуссия на техническом уровне, что может наилучшим образом обеспечить синхронизацию поставки. Мы готовы к синхронизации и с одной линией", - добавила она.

В подготовленном Еврокомиссией исследовании проекта синхронизации указывается, что наиболее оптимальным вариантом является синхронизация электросетей посредством двух электросмычек LitPol Link - затраты на проект могут достигать 770-960 млн евро, в то время как при одной смычке они составят 900 млн евро. Возможность синхронизации стран Балтии со Скандинавией оцениваются в 1,36–1,41 млрд евро.

BNS
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