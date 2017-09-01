О таких возможностях они говорили в пятницу, когда окончательно вступил в силу Договор об ассоциации между Евросоюзом (ЕС) и Украиной. Часть соглашения, которая либерализует условия взаимной торговли, вступила в силу еще в январе прошлого года, однако некоторые предприниматели говорят, что политическое сближение Украины с ЕС также может стимулировать рост взаимных инвестиций и торговли.
На встрече со спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом в четверг премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет добиваться, чтобы объемы украинско-литовской торговли составляли миллиард евро в год.
"Мы бы хотели поставить перед собой задачу довести оборот взаимной торговли до миллиарда (евро)", - сказал премьер.
В прошлом году торговый оборот Литвы и Украины был 811 млн. евро. Литва экспортирует в Украину нефтепродукты, продукты питания, сталь и железо, древесину, машины и механическое оборудование.
Атташе по торговле Литвы на Украине Римантас Шегжда сказал, что вернуться к миллиардному обороту торговли с Украиной было бы реально через несколько лет.
"(Взаимная торговля) может за два года вернуться к миллиарду (сумме в миллиард евро - ред.) и продолжить рост", - сказал он.
Глава парламентского Комитета по экономике Виргиниюс Синкявичюс сказал BNS, что обсудил с украинским премьером планирующийся конкурс на модернизацию железнодорожных локомотивов, в котором могли бы участвовать дочерние предприятия Литовских железных дорог.
"У Литвы есть опыт модернизации советских локомотивов и она могла бы помочь Украине", - сказал политик.
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