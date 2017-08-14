Литовское руководство отметает опасения конгрессменов США по поводу еврейского кладбища

Представители властей Литвы говорят, что при реконструкции заброшенного Дворца концертов и спорта в центре Вильнюса урон старому еврейскому кладбищу (находится в вильнюсском районе Шнипишкес - ред.) нанесен не будет, а опасения группы конгрессменов США называют беспочвенными.

Руководители страны говорят, что проект конференц-центра будет и в дальнейшем согласовываться с Еврейской общиной Литвы (ЕОЛ) и находящимся в Лондоне Комитетом по сохранению еврейских кладбищ в Европе. Эти организации согласны с реконструкцией Дворца спорта.

"Все еврейские кладбища должны быть надлежащим образом сохранены, поэтому решения об их сохранении принимаются вместе с ЕОЛ и Комитетом по сохранению еврейских кладбищ в Европе", - сказала в понедельник президент Даля Грибаускайте.

Так глава государства прокомментировала призыв 12-ти конгрессменов США снести Дворец спорта и отказаться от планов возведения на его месте конференц-центра. Ее комментарий предоставила по просьбе BNS президентская пресс-служба.

Сторонники реконструкции подчеркивают, что во время строительства Дворца концертов и спорта в советское время были уничтожены находившиеся в том месте захоронения, а само здание, как и окружавшее его кладбище, внесено в Регистр культурных ценностей и не может быть снесено.

Обеспокоенность по поводу планов правительства реконструировать Дворец концертов и спорта выразили 12 членов Палаты представителей США. Они утверждают, что "само пребывание нынешнего строения посередине старого еврейского кладбища оскверняет его и идет вразрез с человеческим достоинством, составляющим основу западной цивилизации".

"С другой стороны, перенос проекта конференц-центра в другое место и разрешение на снос заброшенного Дворца спорта, который должен его заменить, подтвердило бы обязательство правительства Литвы соблюдать основные права человека", - говорится в письме, копию которого получило агентство BNS.

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что беспокойство законодателей США лишено оснований.

"Беспочвенны любые опасения, что поступят неуважительно или что-то будет делаться на месте захоронения останков. Этого точно не будет", - сказал министр в понедельник BNS.

Советник премьера Саулюса Сквярнялиса Дейвидас Матулёнис сказал, что письмо конгрессменов стало для него неожиданностью, потому что договоренность о территории еврейского кладбища в Шнипишкес с еврейскими организациями достигнута еще в 2009 году, и это соглашение выполняется.

По его словам, правительство не отказывается от планов возвести конференц-центров, а о сносе этого здания "никогда не были речи".

Заместитель директора Департамента культурного наследия Альгимантас Дягутис обратил внимание на то, что Дворец спорта - это культурная ценность, поэтому было неправильно сносить одну ценность, чтобы сохранить другую.

Проект реконструкции Дворца концертов и спорта забуксовал из-за подозрений в непрозрачном проведении конкурса. Сейчас намечается, что конференц-центр будет возведен до 2021 года.