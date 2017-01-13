Литовский суд выслал Горбачеву три повестки на опрос в качестве свидетеля

Между тем, Генпрокуратура и Криминальная полиция продолжают сбор дополнительной информации и уточняют данные о подозреваемых в досудебном расследовании, выделенном в декабре 2014 года из уголовного дела, которое сейчас рассматривает столичный суд.

В упомянутом отдельном расследовании подозреваемыми в совершении преступлений против человечности и военных преступлений признаны 9 граждан России, подозрения которым уточняются, а в отношении прочих 74 лиц собирается дополнительная информация.

Между тем, в Вильнюсский окружной суд переданы подозрения в отношении более чем 60 лиц, все подозреваемые кроме двух человек являются подсудимыми заочно. Дело рассматривается уже год. Сейчас проводится опрос пострадавших от советской агрессии.

Несмотря на то, что суд тремя способами - электронным и обычным письмом, обращением через министерство юстиции направил повестки М. Горбачеву, его представители утверждают, что ничего не получали.

Пресс-секретарь фонда М. Горбачева в Москве Владимир Поляков сообщал BNS , что бывший президент СССР не получал никакой повестки на опрос.

По его словам, пока не получено никакой повестки, М. Горбачев не рассматривает возможность прибыть на опрос в суд.

Прокуроры отмечали, что ранее Россия отказывала в удовлетворении просьбы Литвы опросить М. Горбачева и прочих бывших высокопоставленных руководителей ССР по делу о событиях 13 января.

В октябре Вильнюсский окружной суд принял решение опросить в качестве свидетеля бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева. Просьбу опросить бывшего советского лидера подали участвующий в заседании суда и признанный потерпевшим в этом деле сын погибшего во время кровавых январских событий Аполинараса Повилайтиса Робертас Повилайтис и его адвокат.

Бывший глава отряда спецназначения "Альфа", также обвиняемый по делу о событиях 13-ого января, Михаил Головатов в конце августа заявил, будучи в Москве, что кровавые события не могли происходить без ведома М. Горбачева.

Бывший глава Центрального комитета Компартии Литвы, также обвиняемый в деле о событиях 13 января, генерал Альгимантас Науджюнас в августе этого года, в Москве, также заявил, что лично М. Горбачев приказал осуществить спецоперацию в Вильнюсе.

Сам М. Горбачев ранее уже отрицал, что да приказ об открытии стрельбы в Вильнюсе.

В этом году исполнилось 25 лет с ночи 13 января, когда в результате действий советских военных в Вильнюсе у Дома печати, Телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских лиц.

Это дело - одно из крупнейших по своему объему и количеству обвиняемых дел в истории судов независимой Литвы. На скамье подсудимых - два человека, еще более 60 обвиняемых привлечены к суду заочно. Они обвиняются в военных преступлениях и в преступлениях против человечности. Пострадавших в этом деле - почти 500, свидетелей - около тысячи. Дело состоит из 709 томов, один лишь обвинительный акт - из 13-ти томов.

В 1999 году в деле о событиях 13 января за создание антигосударственных организаций и другие преступления шесть человек получили тюремные сроки.