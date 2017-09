В графике С. Сквернялис во вторник намечены двусторонняя встреча с премьером Польши Беатой Шидло и четырехсторонняя встреча с премьерами Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. "Намечается обсудить повестку дня Евросоюза (ЕС), вопросы регионального сотрудничества и региональной безопасности", - сказал BNS советник премьера по внешней политике Дейвидас Матулёнис. С. Сквярнялис в этом месяце сказал, что Литва и Польша понемногу вступают в новый этап улучшения отношений. Он назвал Польшу стратегическим партнером Литвы в областях военной и энергетической безопасности, экономики и подчеркнул, что двусторонние разногласия выгодны только России. Важный перелом в двусторонних отношениях произошел в июне, когда договор о тарифах грузоперевозок по железной дороге подписали Литовские железные дороги и польская компания Orlen, контролирующая НПЗ в Мажейкяй. Таким образом был положен конец продолжавшемуся несколько лет спору о польских инвестициях в Литве. Для Литвы также важна поддержка Польши в достижении синхронизации электросетей с Западной Европой и давление на Беларусь в связи со строительством Белорусской АЭС в Островце. Представители оборонной сферы, в свою очередь, рассматривают возможность того, чтобы воздушное пространство Литвы охраняли зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые намечается разместить в Польше. Двусторонние отношения до этого времени омрачали разногласия о положении национальных меньшинств, заметно различаются и представления двух стран о будущем ЕС. Правящая партия Ярослава Качиньского намного резче критикует действия официальных лиц Германии и Брюсселя и отказывается принимать беженцев в соответствии с программой ЕС. Литва в большей степени подчеркивает важность солидарности ЕС и наладила исключительно тесные отношения с Германией, а в спорах Еврокомиссии и Польши старается сохранять нейтралитет.

