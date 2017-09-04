Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис в понедельник вечером отбывает с визитом в Варшаву, где встретится с премьерами Польши и Балтийских стран.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

В графике С. Сквернялис во вторник намечены двусторонняя встреча с премьером Польши Беатой Шидло и четырехсторонняя встреча с премьерами Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.

"Намечается обсудить повестку дня Евросоюза (ЕС), вопросы регионального сотрудничества и региональной безопасности", - сказал BNS советник премьера по внешней политике Дейвидас Матулёнис.

С. Сквярнялис в этом месяце сказал, что Литва и Польша понемногу вступают в новый этап улучшения отношений. Он назвал Польшу стратегическим партнером Литвы в областях военной и энергетической безопасности, экономики и подчеркнул, что двусторонние разногласия выгодны только России.

Важный перелом в двусторонних отношениях произошел в июне, когда договор о тарифах грузоперевозок по железной дороге подписали Литовские железные дороги и польская компания Orlen, контролирующая НПЗ в Мажейкяй. Таким образом был положен конец продолжавшемуся несколько лет спору о польских инвестициях в Литве.

Для Литвы также важна поддержка Польши в достижении синхронизации электросетей с Западной Европой и давление на Беларусь в связи со строительством Белорусской АЭС в Островце.

Представители оборонной сферы, в свою очередь, рассматривают возможность того, чтобы воздушное пространство Литвы охраняли зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые намечается разместить в Польше.

Двусторонние отношения до этого времени омрачали разногласия о положении национальных меньшинств, заметно различаются и представления двух стран о будущем ЕС. Правящая партия Ярослава Качиньского намного резче критикует действия официальных лиц Германии и Брюсселя и отказывается принимать беженцев в соответствии с программой ЕС. Литва в большей степени подчеркивает важность солидарности ЕС и наладила исключительно тесные отношения с Германией, а в спорах Еврокомиссии и Польши старается сохранять нейтралитет.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Политика

Грибаускайте: с первой встречи с Путиным я получила список требований эксклюзивное интервью DELFI (32)

Президент Литвы Даля Грибаускайте в эксклюзивном...

Литовский премьер отбывает с визитом в Польшу (4)

Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис в...

Спикер Сейма Литвы призывает не забывать вопрос Крыма (109)

Находившийся с визитом на Украине, в ходе которого...

В МИД Литвы резко осудили проведенное КНДР испытание водородной бомбы (65)

Министерство иностранных дел Литвы в воскресенье...

Премьер Литвы посетит с визитом Польшу (10)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в...

TOP новостей

Грибаускайте: с первой встречи с Путиным я получила список требований эксклюзивное интервью DELFI (32)

Президент Литвы Даля Грибаускайте в эксклюзивном...

Самые влиятельные в Литве: окончательный список (20)

DELFI заканчивает цикл " Самые влиятельные в Литве 2017 "...

Погода: будет суше и прохладнее

После теплых выходных в начале недели нас ожидает более...

Архив ЦРУ: партизан в Балтии контролировал КГБ (71)

Аналитики Центрального разведывательного управления...

ЧЕ: Литва победила Италию (3)

Сборная Литвы одержала вторую победу на чемпионате...