Литовский политолог: белорусская власть показала, что боится своих жителей

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BNS
суббота, 25 марта 2017 г. 22:12
Белорусские власти показали, что боятся своих жителей, которые вышли протестовать на улицы – так литовский политолог Витис Юрконис оценил аресты протестовавших и активистов в Минске. По его словам, режим президента Беларуси Александра Лукашенко демонстрирует циничное отношение к правам человека, а сами белорусы разочаровались в своей власти.
Protestai Baltarusijoje
© AP / Scanpix

"В данном случае власть показала, что боится своих людей, что она ни на шаг, ни на миллиметр не ушла от того, что было в 2010 году, когда были массовые аресты во время выборов президента. Просто ситуация в Беларуси остается стабильно плохой в вопросе прав и свобод человека", – сказал BNS Юрконис, который является представителем американской неправительственной организации Freedom House в Литве.

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По его словам, массовые аресты вряд ли напугают белорусское общество, поскольку люди, которые шли протестовать, и без того знали о том, что в Минске будут массовые задержания.

"Сами люди 25 марта, в субботу, шли на этот День Воли, зная, что будут аресты, поскольку видели фотографии в социальных сетях с самого утра. Видели, что к этому готовятся: были и автомобили, выделенные для этого, и автобусы в невероятном количестве. Видели, что власти готовятся, и люди, несмотря на эту угрозу, решили показать свою волю, внутреннюю свободу", – сказал он.

Vytis Jurkonis
Vytis Jurkonis
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Лукашенко пытался свалить вину за протесты на соседние страны – в их числе и Литву – которые якобы готовят профессиональных провокаторов. По мнению политолога, в Беларуси немногие верят таким словам президента, поскольку это не первый раз, когда пытаются все свалить на влияние третьих стран.

"Люди прекрасно знают, почему в последние месяцы люди выходят на улицы, сначала из-за декрета "о тунеядстве", но в целом из-за плохой социоэкономической ситуации. Люди разозлены и обозлены, поскольку вместо того, чтобы прислушаться и пойти на диалог, их арестовывают и наказывают", – сказал Юрконис.

Он заметил, что в Беларуси хоть и медленно, но общество становится более зрелым, и можно увидеть перемены. Этот процесс отличается от других, поскольку протестуют не из-за президентских выборов, когда арестовывают других кандидатов, а из-за социоэкономической ситуации, участвуют разные группы людей.

"Мне кажется, это показывает, что люди устали, они понимают, что этот режим, эта власть, на самом деле не является гарантом стабильности. Они только это и делали на протяжении последних 20 лет, что жили за счет Кремля, были иждивенцами и ничего не делали, чтобы сама Беларусь встала на ноги и стала самостоятельным государством", – сказал политолог.

По его словам, Лукашенко демонстрирует цинизм, поскольку милиция ворвалась в офис правозащитной организации "Весна" и арестовала людей, которые должны были следить за тем, не нарушают ли во время протеста права человека. По словам Юркониса, особенно циничным это выглядит еще и потому, что представитель Беларуси является кандидатом на пост генерального секретаря ОБСЕ.

"Это верх цинизма, и как мы знаем, бывший министр иностранных дел Беларуси Алена Купчина является одним из кандидатов на пост генсекретаря ОБСЕ, мне кажется, это самый большой плевок в лицо международному обществу", – сказал политолог.

"Я надеюсь, что международное сообщество будет смотреть на Беларусь больше с перспективы правового государства, прав и свобод человека", – прибавил он.

BNS
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