С этой инициативой выступил в прошлом году бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Он и вице-председатель сейма Гедиминас Киркилас посетили многие ключевые столицы Западной Европы. Внимание этому плану стало уделять и литовское правительство. После встречи с председателем парламента Украины Андреем Парубием спикер литовского Сейма В.Пранцкетис заявил, что "многие страны уже признают этот план". "Мы должны сохранить Украину в нашем прозападном мире и, исходя из этой цели, мы также должны принимать меры", - сказал журналистам глава Сейма. Название "План Маршалла" в XX веке получила программа помощи США Европе в годы Холодной войны. Он помог восстановить экономику стран Западной Европы и также укрепить их устойчивость к влиянию Советского Союза. А.Кубилюс говорит, что финансовая помощь Украине, которая сейчас ведет войну, так же жизненно необходима, как были важны деньги США для истощенных Второй мировой войной стран Европы. После того, как более трех лет назад был свергнут пользовавшийся поддержкой Москвы президент Украины Виктор Янукович, Россия аннексировала полуостров Крым и стала поддерживать сепаратистов в восточной части страны. "После Второй мировой войны Америка думала, как не допустить распространения доминирования Сталина в Европе. Так и мы сегодня не хотим, чтобы Владимир Путин доминировал на Украине", - сказал BNS А. Кубилюс. "Мы хотим, чтобы украинцы как можно скорее поняли, что выбранный ими прозападный путь - правильный", - добавил он. Приобретает ускорение Несмотря на то, что перспективы этого плана пока неясны, к созданию финансового механизма подключилось и правительство Литвы. На прошлой неделе по этому вопросу было проведено совещание, в котором участвовали представители канцелярии правительства, МИД и Министерства финансов. Обсуждается, что план инвестиций ЕС для малого и среднего бизнеса Украины, а также для критических объектов инфраструктуры должен быть рассчитан на десять лет, ежегодно предполагается выделять примерно по 5 млрд. евро. Литовская сторона планирует выработать план предоставления финансовой помощи Украине до предстоящего в ноябре саммита стран - участниц программы ЕС "Восточное партнерство", чтобы этот вопрос можно было поставить перед руководством стран Сообщества и найти ему место в заключительной декларации саммита. "Из инициативы парламентской дипломатии это становится внешнеполитической инициативой правительства. Мы пытаемся помочь этой инициативе парламентской дипломатии стать вопросом на высшем уровне ЕС", - сказал BNS советник премьер-министра по вопросам внешней политики Дейвидас Матулёнис. По словам председателя парламентского Комитета по европейским делам Г.Киркиласа, упоминание об этом плане в документе, подписанном руководителями стран - членов ЕС, предоставило бы Еврокомиссии (ЕК) мандат на начало создания конкретных инструментов помощи Украине. "Это просто позволило бы ЕК начать действовать", - сказал парламентарий BNS. Он вместе с А.Кубилюсом представил "план Маршалла" для Украины в Берлине, Лондоне, Вашингтоне и Брюсселе. Политики намерены еще раз посетить Германию после выборов в парламент этой страны, а также представить план в Париже и Риме. Обеспокоенность по поводу олигархов Литовским политикам и дипломатам может быть трудно убедить коллег в ЕС в том, что, невзирая на коррупцию на Украине, деньги, которые предлагается выделить бизнесу, будут распределяться прозрачно и не окажутся в карманах украинских олигархов. Однако председатель Верховной Рады отвечает на это, что Украина в последнее время провела в жизнь много антикоррупционных реформ, а некоторые из них еще продолжаются. "Я полагаю, что мы вместе все обсудили и мы готовы встретиться со скептиками в отношении этого плана. Мы должны их убедить, мы должны искать среди них союзников, и я уверен, что нам удастся реализовать эту идею", - сказал А. Парубий журналистам. Спикер литовского Сейма сказал, что в борьбе с коррупцией "Украина делает определенные шаги", однако ей есть "и что сделать дополнительно". "Мы воздерживаемся от поучений. Мы просто разговариваем и поднимаем проблемы. Как их решить, страна должна понимать (сама)", - сказал В. Пранцкетис. Украина пользуется кредитной линией Международного валютного фонда (МВФ) на сумму 17,5 млрд. долларов США (14,7 млрд. евро). На сегодняшний день Украина получила из МВФ примерно 7 млрд. евро. За период с 2014 года ЕС уже предоставил Украине финансовые выплаты на сумму почти 3 млрд. евро. Экономика Украины сейчас растет, но не такими темпами, как могла бы. Всемирный банк (ВБ) утверждает, что рост тормозится низким внешним спросом и требующим немалых средств конфликтом на Востоке страны. Инициатор "плана Маршалла" для Украины А.Кубилюс говорит, что финансовая инъекция малому и среднему бизнесу станет стимулом для экономического роста. "Укрепление среднего класса на Украине принесло бы большую пользу экономике страны и стало бы лучшим противовесом олигархическим структурам", - сказал парламентарий.











