Литовский министр видит позитивные сдвиги в Латвии в вопросе бойкота БАЭС

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BNS
четверг, 23 февраля 2017 г. 10:29
Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас усматривает позитивные сдвиги в позиции Латвии по вопросу возможного бойкота строящейся в Островце Белорусской атомной станции (БАЭС).
Žygimantas Vaičiūnas
© DELFI / Karolina Pansevič

"У нас есть политическая поддержка Латвии, мы договорились, что нужно придерживаться общей позиции по этому вопросу. Конкретно и по вопросу ограничения доступа этой электроэнергии на рынок. Мы договорились о том, что будет создана совместная группа экспертов, которая оценит технические возможности для реализации этих мер. Они должны начать работу в скорейшие сроки", - заявил в среду Ж. Вайчюнас в Риге после встречи с министром экономики Латвии Арвилсом Ашераденсом.

Он отметил, что это не означает, что Латвия согласна бойкотировать белорусскую электроэнергию, а прежде всего, хочет оценить технические и экономические последствия бойкота белорусской электроэнергии. Однако Ж. Вичюнас называет такую позицию соседей сдвигом вперед.

"Я подробно представил закон об ограничении попадания электроэнергии на наш рынок, а также соглашение парламентских партий и его содержание, и это четкий сигнал о том, что у нас есть ясная национальная позиция по этому вопросу, и это поощряет и к общей позиции в регионе. Я оцениваю это как определенный сдвиг, но какими будут конкретные решения (Латвии), увидим в будущем. Но есть сам принцип и согласие с тем, что мы как можно быстрее должны прийти к консенсусу на региональном уровне", - заверил министр.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в середине января в интервью BNS сказал, что Латвия поддерживает позицию Литвы требовать самых высоких стандартов безопасности для БАЭС, однако не рассматривает возможность ограничения в приеме электроэнергии из Беларуси на своем рынке. Он уверял, что Латвия стоит на позиции больше общаться с белорусами, а не блокировать электроэнергию, кроме того, он назвал дискуссии по БАЭС "горячим вопросом во внутренней политике Литвы".

Литовское правительство утверждает, что строительство БАЭС в 50 километрах от Вильнюса ведется без соблюдения стандартов безопасности. На станции будет оборудовано два реактора мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, а второй - в 2020 году.

Беларусь отклоняет претензии Литвы и говорит, что на станции будут применяться самые высокие стандарты безопасности.

BNS
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