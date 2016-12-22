Литовский министр: если невозможно остановить строительство БелАЭС, надо обеспечить ее безопасность

"В вопросе об Островце наша главная цель заключается в том, что если уж невозможно остановить этот проект, то нужно обеспечить соблюдение высочайших стандартов ядерной энергетики и охраны окружающей среды. Пока у нас есть обоснованные сомнения и пока мы стремимся задействовать все возможные инструменты международного влияния - как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), так и Еврокомиссию (ЕК)" - сказал Ж. Вайчюнас DELFI.

По его словам, у Литвы есть опасения на предмет независимости ведомств, осуществляющих в Беларуси надзор в сфере АЭС.

"Одно из наших самых серьезных опасений - то, что их регулятор должен быть абсолютно независимым и обладать достаточной компетентностью для обеспечения безопасности. Существует довольно длительная история нашего (не)сотрудничества с Беларусью. Мы всегда просили прозрачности, открытости, диалога, к сожалению, встречи начались только в последнее время", -сказал министр.

Бывший министр энергетики Рокас Масюлис на этой неделе сказал, что Литве удалось добиться проведения на БелАЭС стресс-тестов. Однако, по его словам, для достижения цели, чтобы Беларусь гарантировала полную безопасность своей АЭС, нужно время.

"На это нужно время, определенная поддержка у нас уже есть. Меня очень радует, что Брюссель отреагировал, направил своих представителей в Беларусь. Прогресс немалый - Беларусь уже обязалась предоставлять информацию, провести стресс-тесты, хотя требования МАГАТЭ не являются для них непосредственно обязательными. Они предпочли провести все эти тесты - я считаю это завоеванием нашей дипломатии. Если будет так, что они не остановят строительство, то хотя бы будут поводы, чтобы можно было их проверять, чтобы само строительство было качественнее", - сказал Р. Масюлис в интервью BNS.

Литва критикует Беларусь за несоблюдение стандартов безопасности и международных природоохранных требований при строительстве БелАЭС. Минск отметает эти претензии как необоснованные.