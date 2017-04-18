Линкявичюс: важно продолжать сотрудничество ЕС и Турции

Министр также призвал продолжать сотрудничество Евросоюза и Турции.

"После завершения референдума в Турции, надеемся, что обществу важного нашего союзника по альянсу НАТО и партнера ЕС удастся сохранить единство. Литве крайне важно продолжать дальнейшее сотрудничество ЕС и Турции", - сказал министр. Его комментарий передала BNS представитель министра по связям с общественностью.

Данные, опубликованные после референдума в Турции, свидетельствуют о том, что в воскресенье избиратели с небольшим преимуществом голосов одобрили расширение полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Во вторник Еврокомиссия призвала Турцию начать прозрачное расследование возможного нарушения процедур голосования.