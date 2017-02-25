Линкявичюс увез из Вашингтона важную для Литвы новость

 (80)
BNS
суббота, 25 февраля 2017 г. 14:21
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс находится с официальным визитом в Вашингтоне. Он сказал, что получил ясную весть о том, что США будут последовательно оказывать помощь Литве и укреплять стратегические связи с нашей страной.
L. Linkevičiaus vizitas Vašingtone
© URM

"Сегодня из госдепартамента, руководства Пентагона и от советника президента мы получили письмо о том, что США в будущем будет последовательно оказывать помощь Литве и укреплять с ней стратегические связи", – цитируются в сообщении слова министра.

Линкявичюс встретился с заместителем госсекретаря США Томом Шенноном, заместителем министра обороны США Робертом Уорком и старшим советником президента по стратегической коммуникации Викторией Коутс.

Linas Linkevičius su Robertu Worku
Linas Linkevičius su Robertu Worku
© URM

Согласно сообщению Шеннон передал министру иностранных дел Литвы заверения госсекретаря Рекса Тиллерсона в намерениях и в дальнейшем укреплять двусторонние отношения между странами. Шеннон отметил, что для Америки связи с Литвой очень важны не только в силу исторических моментов, но и из-за общих целей в деле укрепления безопасности в Европе и за ее пределами.

"Запад должен сохранить ясную и последовательную политику в вопросе агрессии России против жителей Украины. Наша твердая и единая позиция особенно важна для безопасности наших стран", - отметил министр.

Во время встречи Линкявичюс отметил обязательства Литвы в деле укрепления мощностей национальной обороны и устойчивость перед гибридными угрозами, а также дальнейшую работу в международной коалиции против терроризма и ИГИЛ.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Линкявичюс увез из Вашингтона важную для Литвы новость (80)

L. Linkevičiaus vizitas Vašingtone
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс находится с официальным визитом в Вашингтоне. Он сказал, что получил ясную весть о том, что США будут последовательно оказывать помощь Литве и укреплять стратегические связи с нашей страной.

КС Литвы: импичмент возможен и за преступления, совершенные до вступления в должность (20)

КС Литвы: импичмент возможен и за преступления, совершенные до вступления в должность
Процедуру импичмента можно начать и за преступления, совершенные до вступления в соответствующую должность, заявил в пятницу Конституционный суд (КС).

Спикер Сейма Литвы о подозрениях в адрес прокурора: такие случаи вредят репутации государства (19)

Viktoras Pranckietis
Такие случаи вредят репутации органов государственной власти, сказал председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, комментируя подозрения Службы спецрасследований (ССР) в отношении вильнюсского окружного прокурора по поводу ее вероятно незаконного влияния на рассмотрение дела Партии труда (ПТ).

Меркель: фейковая новость о военных в Литве показывает, что нужно быть бдительными (33)

Angela Merkel ir Saulius Skvernelis
Распространенная в Литве фейковая новость о якобы изнасилованной немецкими военнослужащими несовершеннолетней показывает, что нужно быть бдительными и опасаться таких провокаций, говорит канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель обещает Литве поддержку, но о блокировке БАЭС не говорит (102)

Angela Merkel ir Saulius Skvernelis
Канцлер Германии Ангела Меркель обещает поддержку Литве в плане стремления к безопасности строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БАЭС), но о возможном блокировании этой станции в масштабе Евросоюза (ЕС) не говорит.
Facebook друзья
Rambler's Top100