Линкявичюс: утечка разговора Сикорского - предупреждение полякам

В интервью литовской радиостанции Ziniu radijas, оценивая высказывания бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского, Линкявичюс сказал, что из тогдашнего общения с некоторыми польскими политиками он может предположить, что высказанные в частной беседе мысли "недалеки от действительности".

"Это предупреждение и другим, что на ситуацию следует смотреть более реально. Очевидно, это может несколько смутить и мышление, и действия этих людей - думаю, в этом есть некоторый смысл, вижу и позитивное возможное влияние на развитие наших отношений", - отметил Линкявичюс.

Польский новостной портал tvp.info обнародовал фрагменты тайно сделанной записи разговора экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского с бывшим президентом компании Orlen Яцеком Кравецом от февраля 2014 года, в котором говорит, что хочет "проучить литовцев".

В ходе беседы, полной нецензурных слов, экс-министр уничижительно называл Литву "малюсеньким государством". Ранее сообщалось, что разговоры Сикорского тайно записывались во время его частных встреч в ресторанах Варшавы в 2013 и 2014 гг.