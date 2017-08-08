Линкявичюс: утечка разговора Сикорского - предупреждение полякам

 (16)
BNS
вторник, 8 августа 2017 г. 11:50
Обнародованные фрагменты тайно сделанной записи разговоров министра иностранных дел Польши, в которых он презрительно говорит о Литве, служат предупреждением другим политикам этой страны более реально смотреть на двусторонние отношения, говорит глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс.
© DELFI / Kiril Čachovskij

В интервью литовской радиостанции Ziniu radijas, оценивая высказывания бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского, Линкявичюс сказал, что из тогдашнего общения с некоторыми польскими политиками он может предположить, что высказанные в частной беседе мысли "недалеки от действительности".

"Это предупреждение и другим, что на ситуацию следует смотреть более реально. Очевидно, это может несколько смутить и мышление, и действия этих людей - думаю, в этом есть некоторый смысл, вижу и позитивное возможное влияние на развитие наших отношений", - отметил Линкявичюс.

Польский новостной портал tvp.info обнародовал фрагменты тайно сделанной записи разговора экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского с бывшим президентом компании Orlen Яцеком Кравецом от февраля 2014 года, в котором говорит, что хочет "проучить литовцев".

В ходе беседы, полной нецензурных слов, экс-министр уничижительно называл Литву "малюсеньким государством". Ранее сообщалось, что разговоры Сикорского тайно записывались во время его частных встреч в ресторанах Варшавы в 2013 и 2014 гг.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Сквернялис: надо наконец решить вопрос двойного гражданства (6)

Сквернялис: надо наконец решить вопрос двойного гражданства
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис скептически отнёсся к предложению группы парламентариев по учреждению института паспорта литовца, поскольку, по его мнению, проблему необходимо решать по существу, и наконец узаконить двойное гражданство.

Экс-президенту Грузии литовское гражданство не нужно: спасибо, но я должен вернуть украинское (18)

Micheilas Saakašvilis
Во вторник бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что он не претендует на получение литовского гражданства, хотя и благодарен за такое предложение некоторых политиков Литвы.

Линкявичюс: утечка разговора Сикорского - предупреждение полякам (16)

Линкявичюс: утечка разговора Сикорского - предупреждение полякам
Обнародованные фрагменты тайно сделанной записи разговоров министра иностранных дел Польши, в которых он презрительно говорит о Литве, служат предупреждением другим политикам этой страны более реально смотреть на двусторонние отношения, говорит глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс.

Премьер: не льготный НДС, а конкуренция может понизить цены на товары и услуги (12)

Saulius Skvernelis
Снижая тариф налога на добавленную стоимость (НДС) на важнейшие продукты питания, власть не может обеспечить снижение цен для потребителя, заявил во вторник в интервью радиостанции Lietuvos radijas премьер страны Саулюс Сквернялис.

Система Минобороны консолидирует силы по обеспечению кибербезопасности (18)

Cyber attack simulation
Система Министерства обороны консолидирует силы по обеспечению кибернетической безопасности, и этим в Литве будет заниматься один орган, заявил в понедельник вице-министр обороны Эдвинас Керза.
Facebook друзья