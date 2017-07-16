Линкявичюс прокомментировал флешмоб жителей Литвы: в России чувствуется обострение

"Интерпретация истории – один из способов российской пропаганды, это происходит постоянно, и это обострение со стороны России чувствуется. Конечно, на такое надо реагировать, тем более, что нам есть что сказать (...). Это постоянный процесс, хорошо, что на него реагируют не только ведомства, но и граждане, их инициативы очень важны – может даже важнее, чем тогда, когда инициатива, направленная на действие граждан исходит от власти", – сказал BNS 16 июля Линкявичюс.

В субботу жители Литвы начали в социальной сети Facebook массовую акцию под названием #Кремльнашуисториюнеперепишешь. Такое сообщение жители Литвы оставляют под скандальным заявлением Российского Министерства иностранных дел (МИД), в котором партизан стран Балтии представляют преступниками.

Инициатор акции журналист Андрюс Тапинас на своей странице призвал всех жителей Литвы пойти на страницу МИД РФ в Facebook и оставить пос информацией о партизанах запись #Кремльнашуисториюнеперепишешь (Kremliau, mūsų istorijos neperrašysi). Он также призвал оценить страницу МИД РФ – в результате ее рейтинг упал с 4 до 1.

Дезинформацией Кремль отреагировал на короткое видео, которое НАТО показал по каналам в социальных сетях, о "лесных братьях" - партизанах Латвии, Литвы и Эстонии, которые оказывали сопротивление советской оккупации.

"Это может быть ответом на это, и поводом, и желанием в очередном раз скомпрометировать усилия НАТО, связанные с его закреплением в регионе. Не стоит забывать, что НАТО укрепил свои силы, идут учения, в учениях используют вооружение, так этот процесс хотят скомпрометировать любым способом – и это один из способов – связать это, будто НАТО - такая организация, которая поддерживает фашистов, как они пытаются сказать – это, мягко говоря, в корне не соответствует реальности, но это можно использовать и так объяснять, вне всякого сомнения", – сказал Линкявичюс.

Министр подчеркнул, что и МИД реагирует на заявление МИД РФ.

"С минувшего четверга мы находимся в этом информационном поле, и наши люди активны со своими инфографиками и подобной информацией. Посмотрим, как это будет развиваться, мы уже несколько дней реагируем на повышенный фон дезинформации, что будет дальше, посмотрим", – сказал Линкявичюс.

"Сопротивление - тоже продолжение нашей государственности, может, это определенный символ, поэтому нам тоже есть что сказать, и те несколько сотен тысяч сосланных в Сибирь людей – это процесс,связанный практически с каждой семьей, тоже самое в Латвии и Эстонии, сломанные судьбы. Этого никогда не сотрешь из истории. Можно пытаться переписывать ее, как делает Россия, последовательно и постоянно", – сказал глава МИД.

Он напомнил, что Россия ежегодно представляет в ООН резолюцию против неонацистов, осуждающую фашизм, в ней пытаются умалить борьбу Литвы за свободу, компрометировать и по-своему интерпретировать историю.