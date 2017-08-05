Линкявичюс призвал Украину дать Саакашвили возможность защитить право в суде

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BNS
суббота, 5 августа 2017 г. 16:02
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает украинские власти дать бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили возможность отстоять в суде право на гражданство.
Michailas Saakašvilis
© AFP/Scanpix

"Саакашвили должна быть предоставлена возможность защищать свои права в прозрачном судебном разбирательстве", - заявил Линкявичюс.

Он также заверил, что Литва намерена поддерживать Украину, но одновременно требует не ограничивать права оппозиции.

"Особенно важно, чтобы для оппозиции были созданы условия в борьбе с коррупцией", - добавил Линкявичюс.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что США и Польша не признали отмену его украинского паспорта. "Я как обычно выехал из Америки, никто не признает отмены моего паспорта. Я прошел паспортный контроль, так же, как всегда, прошел паспортный контроль в Польше. Въехал без проблем, меня пригласили на мероприятия руководящие лица Польши", - сообщил Саакашвили.

BNS
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